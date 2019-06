Suntem la un pas de un atac atomic limitat? Un document oficial al Armatei SUA ia în calcul folosirea focoaselor nucleare împotriva inamicului

Tensiunea din ce în ce mai mare dintre SUA și Iran nu este singurul motiv de îngrijorare cu privire la izbucnirea unui conflict armat de proporții și chiar la folosirea arsenalului nuclear. Pentagonul a publicat și apoi a retras de pe site-ul său un document oficial care arată că generalii din armata americană studiază posibilitatea de a folosi armele atomice pentru a apăra „stabilitatea strategică” în întreaga lume.





Materialul, intitulat „Operațiuni Nucleare”, susține că situația militară actuală impune Pentagonului să identifice cea mai bună strategie cu privire la utilizarea bombelor atomice într-un eventual război. Documentul a fost publicat pe 11 iunie și retras la începutul acestei săptămâni.

Oficial, Departamentul de Apărare a anunțat că „ștergerea” de pe site a materialului a fost decisă după ce s-a ajuns la concluzia că documentul ar trebui folosit numai în scopuri oficiale. Gurile rele spun, însă, că Pentagonul a vrut să pună capăt speculațiilor cu privire la schimbarea majoră a doctrinei de apărare a Statelor Unite.

Într-adevăr, după ce Federația Oamenilor de Știință Americani (Federation of American Scientists- FAS) a descărcat materialul și l-a pus în circulație, mai mulți experți militari au declarat că Statele Unite par să fi abandonat ideea că armele nucleare reprezintă numai un factor de descurajare a eventualilor inamici și, acum, sunt gata să le folosească. Două sunt pasajele care le-au atras atenția experților. „Folosirea armelor nucleare poate crea condițiile necesare pentru a obține rezultate decisive și a apăra stabilitatea strategică”, se arată în document.

Mai mult, „În mod specific, utilizarea armelor nucleare va schimba fundamental conflictul”. Steven Aftergood de la Federation of American Scientists atrage, însă, atenția și asupra faptului că autorii documentului dau și un citat extrem de interesant din Herman Kahn, unul dintre teoreticienii Războiului Rece. „În viziunea mea, armele nucleare vor fi folosite cândva în următoarea sută de ani, dar va fi vorba mai degrabă de acțiuni de mică amploare și limitate, nu de o folosire generală și fără restricții”. Documentul este extrem de neliniștitor, le-a declarat Aftergood jurnaliștilor de la The Guardian, pentru că pare să indice că Pentagonul privește capacitățile nucleare ca pe un avantaj ofensiv tactic și nu ca pe un factor de descurajare, ca până acum. De aceeași părere pare să fie și Hans M. Kristensen de la Institutul de Cercetări Internaționale pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) „Nu mai suntem în strategia clasică de descurajare prin acumularea de focoase nucleare”, a declarat Kristensen pentru Euronews. Expertul a trecut în revistă și principalelele amenințări din 2019 la adresa păcii mondiale: retragerea SUA din Tratatul de Neproliferare din Orientul Mijlociu, planurile de reînnoire a arsenalului nuclear pe care le are președintele Donald Trump, precum și conflictul dintre Washington și Teheran. La rândul ei, Alexandra Bell, directorul Centrului pentru Controlul Armelor și Neproliferare, a declarat că actualul climat de tensiune dintre SUA și Iran a făcut ca publicarea documentului de către Pentagon să fie potențial periculoasă și destabilizatoare. „Într-o perioadă în care tensiunile nucleare cresc, discuțiile cu privire la eventualele avantaje ale unui atac nuclear sunt de obtuzitate nemaipomenită”. Din câte se pare, însă, cu focul nuclear nu se joacă numai americanii. Într-un raport publicat recent Institutul de Cercetări Internaționale pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) susține că „în ciuda unei scăderi globale a numărului de focoase nucleare în 2018, toate statele caredețin asemenea arme continuă să-și modernizeze arsenalele”. Trăim vremuri complicate în care aliații de altădată au devenit dușmani pe față și în care vechii rivali nu ezită să-și dea mâna de teama unui inamic comun. Cât de pregătite sunt Uniunea Europeană și România să facă față acestor provocări, vă invit pe dumneavoastră să vă gândiți... Părerea mea e că viitorul nu sună deloc bine.

