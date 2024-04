Armata SUA anunță că a distrus zeci de drone trase din Iran și Yemen spre Israel

Armata SUA a distrus zeci de drone și cel puțin șase rachete balistice care vizau Israelul. Mai exact, comandamentul Central al SUA spune că a lovit peste 80 de drone de atac unidirecțional care vizau Israelul. De asemenea, au distrus șapte UAV-uri vizate la sol înainte de lansare, a anunțat luni Comandamentul Central al SUA.

Bilanţul făcut de armata americană include o rachetă balistică pe vehiculul său de lansare şi şapte drone distruse la sol înainte de lansarea lor în zonele controlate de rebelii Houthi susţinuţi de Iran în Yemen, a precizat CENTCOM într-o postare pe X.

„Comportamentul continuu fără precedent, malign și imprudent al Iranului pune în pericol stabilitatea regională și siguranța forțelor SUA și a coaliției”, a scris CENTCOM într-o postare pe X.

CENTCOM a făcut anunțul după ce Iranul a lansat sâmbătă seara primul său atac asupra teritoriului israelian ca răzbunare pentru un presupus atac israelian asupra ambasadei sale din Siria.

„CENTCOM rămâne poziţionat pentru a sprijini apărarea Israelului împotriva acestor acţiuni periculoase ale Iranului. Vom continua să lucrăm cu toţi partenerii noştri regionali pentru a creşte securitatea regională”, mai transmite CENTCOM.

Defense of Israel Activities Update

On April 13 and the morning of April 14, U.S. Central Command (CENTCOM) forces, supported by U.S. European Command destroyers, successfully engaged and destroyed more than 80 one-way attack uncrewed aerial vehicles (OWA UAV) and at least six… pic.twitter.com/QYyk01o1Vs

— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2024