Acesta nu este un exemplu de bună vecinătate şi nu este rezonabil. Armata bulgară este pregătită şi garantez că nu voi permite un noul val de migranţi spre ţară. Erdogan şi provocările sale împotriva Europei sunt una, însă altceva este folosirea oamenilor ca pioni pe tabla de şah a orizontului geopolitic din Balcani. Nu este uman. Priviţi-l şi din acest punct de vedere.

Am văzut, de asemenea, toate reportajele prezentate de agenţiile internaţionale despre modul în care poliţiştii turci de frontieră iau şi forţează migranţii să treacă în Grecia. Nu putem deveni ostaticii conflictelor şi intereselor străine. O nouă tabără la graniţa bulgară cu Grecia este deja tendenţioasă. Acest lucru va duce la presiuni în relaţiile de vecinătate altfel bune. Cine are nevoie de aceasta? Bulgaria are o poziţie clară de la începutul crizei şi nu va plăti poliţe străine”, a comentat ministrul Karakaceanov. (Rador)

Te-ar putea interesa și: