Generalul Marian Ureche fost director al Serviciului de Informații al Justiției – SIPA în perioada 2001 – 2003, un ofițer de informații de carieră, care a activat o perioadă îndelungată în fosta Securitate, a publicat în acest an la Editura Mara o carte-document intitulată „Serviciul de Informatii al Justitiei dezvaluit din interior”, în care expune problema netranșată a exploatării arhivei SIPA în scopul șantajării unor magistrați.

„Generalul Marian Ureche exprima public banuiala multora ca fosta ministresa a Justitiei Monica Macovei, dupa ce a intrat in arhiva SIPA cu o serie de acoliti ai ei fara a detine certificate ORNISS care sa le permita accesul la documente secrete, ar fi predat informatiile fostului sef operativ al SRI generalul Florian Coldea, in scopul santajarii unor magistrati sa dea anumite solutii pe placul regimului de atunci instaurat de Traian Basescu. Adevarat sau nu, ramane sa se stabileasca, daca se va stabili, de catre organele penale sesizate in acest caz in care de ani de zile nu se face absolut nimic”, scrie Luju.

Cum au defectat anumiți procurori și judecători în timpul regimului Băsescu, încât au ajuns să fabrice dosare penale pentru a elimina din viața publică o serie de elite ale României din viața politică, magistratură, mediul de afaceri, presă etc, aruncând în închisoare sute de personalități în numele așa-zisei lupte anticorupție, credem ar putea fi explicat dacă s-ar elucida dedesubturile arhivei SIPA, după desființarea serviciului în anul 2006 sub domnia ex-ministresei Monica Macovei.

„Din păcate, PICCJ nu face nimic în aceasta anchetă penală, mulți procurori fiind părtași la distrugerea elitelor României de către Binomul parchete – SRI care a acționat în perioada regimului Băsescu împotriva intereselor naționale”, mai notează sursa citată.

Dezvăluirile generalului Marian Ureche:

„Nu voi zabovi asupra acuzelor Monicai Macovei aduse subsemnatului inca din momentul preluarii portofoliului justitiei: ca as fi comis abuzuri si ilegalitati! Ca as fi facut presiuni si am santajat magistrati. Ca sunt un infractor, ca mi se va intocmi dosar penal si voi fi trimis in justitie! Ce ilegalitati si ce presiuni? Asupra cui? Nu ne spune!

Nu ne-a spus nici in acel moment al preluarii justitiei si nici dupa ce a intrat in arhiva (n.red. – arhiva SIPA), de unde se pare ca a luat un DVD pe care erau incluse toate informatiile intrate in serviciu, evaluate, analizate si valorificate prin transmiterea lor beneficiarilor, potrivit competentelor lor. Iar daca faptele respective se vor dovedi, acest lucru inseamna acces ilegal la date strict secrete de importanta deosebita! De ce? Interesele cui le-a servit astfel? Monica Macovei va trebui sa spuna acest lucru in instanta!

A desfiintat un serviciu de informatii ce n-a avut decat vina de a-si face in mod onest datoria. Este un fapt de maxima gravitate. Fara precedent! Si nicio institutie a statului nu se sesizeaza!

A intrat ilegal in arhiva, ca si insotitorul ei, fara sa fi avut certificat ORNISS. Ca sa vada ce? A constatat atunci nereguli? De ce nu le-a facut publice?”, scrie acesta în cartea sa.

Te-ar putea interesa și: