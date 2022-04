Arestarea fiorosului bandit Munteanu, tovarășul lui Dudă și Covrig. Cum a căzut în bătălia din cartierul Floreasca

În timpul schimbului de focuri din Cartierul Floreasca, agentul de poliție Andrei Radu a fost rănit cu două focuri de revolver de un bandit pe str. Ioanei, refugiindu-se apoi în casa cu nr. 31. Polițiștii au baricadat intrarea, iar cei dinăuntru trăgeau la nesfârşit focuri de revolver. Asedierea casei a durat aproape o jumătate de oră, din care timp, banditul ce trăsese într-un agent s-a putut refugia pe o fereastră.

Când polițiștii au pătruns înăuntru, au văzut un om intre două vârste cum încerca să se furișeze pe aceeași fereastră, spre a scăpa de urmăritorii lui. Cineva a descărcat revolverul în el, perforându-i spatele. Agentul Radu a fost internat la spitalul Filantropia, iar banditul la spitalul Colentina. Cu această ocazie au fost arestate concubinele celor doi fioroşi bandiţi.

La prefectura de poliţie cele două femei au refuzat să dea vreun amănunt. Una din ele a sfârşit prin a mărturisi că se numeşte Elena Nicolau și că e amanta banditului care l-a rănit pe agent. După câtva timp a mărturisit că acesta se numeşte Dudă şi a fugit pe fereastră în timp ce celălalt continua să tragă focuri de armă. Al doilea bandit, internat la spitalul Colentina, a declarat poliţiştilor că se numeşte Costică Popescu.

Un vechi client al Poliției

Nesiguranţa cu care a pronunţat numele de „Costică Popescu“ a dat de bănuit poliţiştilor; atunci a fost însărcinat cu continuarea cercetării comisarul siguranţă Ştefan Popescu.

D-sa a căutat mai întâi să stabilească antecedentele fiorosului bandit, spre a se convinge dacă se află in faţa unui vechiu client al poliţiei sau are de a face numai cu un răufăcător de ocazie. Rezultatul a fost mai mult decât surprinzător: fişele poliţiei arătau fotografia lui, iar istoricul vorbea de o serie de escrocherii săvârşite la Vâlcea”.

Pentru aceste fapte fusese pus in urmărirea poliţiei din oraşul R. Vâlcea.

Această descoperire preţioasă a fost adusă la cunoştinţa şefului siguranţei Capitalei, Vasile Gustav care a telegrafiat la R. Vâlcea pentru trimite un comisar în Capitală. In ziua de Bobotează a sosit în capitală un subcomisar din R. Vâlcea, înarmat cu numeroase documente şi fotografii ale acestuia. Polițistul şi Ştefan Popescu, împreună cu subcomisarul, s’au dus la spitalul Colentina, unde banditul e îngrijit de medici cu o puternică pază politie înarmată.

Subcomisarul nu s-a putut reţine şi a exclamat:

— Acesta e Munteanu. Iar apoi l-a întrebat:

— Ce faci Muntene?…

Banditul văzându-se demascat, a răspuns:

— Ce să fac? De data aceasta îmi pare că m-am înfundat…

Astfel a putut fi identificat fiorosul bandit Munteanu, de ale cărui nelegiuiri a vorbit la timp ziarul nostru, şi care terorizase in ultimele luni populaţia judeţelor Olt, Romanaţi şi Vâlcea.

Antecedentele lui Munteanu

Banditul Munteanu, zis Costică, zis Ion zis şi Gheorghe Popescu, arestat in împrejurările descrise mai sus, are la activul său nenumărate nelegiuiri. Un om intre două vârste, de un cinism revoltător, a reuşit în scurtă vreme să se facă temut şi să îngrozească populaţia când se auzea de numele lui. E urmărit de aproape toate poliţiile din ţară pentru numeroase crime şi jafuri săvârşite la drumul mare.

Cândva, a făcut parte din banda lui Tomescu, dar s-a despărţit de acesta, luându-și de tovarăş pe Dudă, care a dispărut. Cu câteva zile înainte de Crăciun bandiţii şi concubinele lor au fost văzuţi în gara Strâjeşti, Vâlcea, de către un paznic. Au fost arestaţi, însă, în drum spre postul de jandarmi, au rănit grav pe paznic şi au omorât pe pădurarul ce-i escorta. De atunci nu s’a mai putut da da urma lor.

Spre a scăpa de urmărirea poliţiştilor ei au venit in Capitală şi s’au ascuns în str. Ioanei No. 81. Fatalitatea le-a scos încă odată în cale prilejul de a se lupta cu poliţiştii, de data aceasta insă nefavorabil lor.Femeile arestate şi Înaintate parchetului continuă Încă cu încăpăţânare să refuze de a da vre-o lămurire. Declară numai că nu cunoşteau cine sunt concubinii lor şi nici antecedentele acestora. Deasemenea, Munteanu refuză să furnizeze anchetatorilor vreo informaţiune care să ducă la arestarea lui Dudă.

Cine e Dudă

Cercetările politicee au continuat în tot cursul zilei de ieri. Judecător de instrucție Daniel Negrea şi comisar de siguranţă Ştefan Popescu au căutat să stabilească identitatea complectă a bandiţilor şi totdeodată legăturile anterioare ale acestora. Pentru aceasta s-au transportat în str. Ioanei No. 31, unde au găsit o fotografie cu un grup de pompieri din postul Radu Vodă.

Ducându-se la postul Radu-Vodă, au găsit pe plutonierul major Angiiei Marinescu. Acesta a declarat că recunoaşte pe unul din ei, anume Dumitru Dudă. Cândva a fost în serviciul postului de pompieri Radu Vodă, dezertând în 1916. In cazarmă i se mai spunea Dudu Petcu, de fel de com. Doiceşti (Dâmboviţa).

El are la activul lui nenumărate tâlhării şi spargeri.

Ce declară Munteanu

La interogatoriul ce s’a luat aseară rănitului de la spitalul Colentina, acesta a mărturisit că el e „mult temutul şi fiorosul bandit Nicu Munteanu“. Totdeodată a mărturisit că a comis trei crime şi trei tâlhării, iar cât priveşte furturile şi spargerile, a spus că nici el nu mai tine minte numărul lor. După ce s’a despărţit de Tomescu, a venit în Capitală şi sub numele de Costică Popescu a închiriat casa din str. Ioanei No. 31.

S’a asociat cu Dudu şi un ţigan, anume Vasile Covrig, săvârşind nenumărate crime şi jafuri, în afară de raza Capitalei. La sfârşit, Munteanu a dat următorul sfat: „Feriti-vă de Covrig întrucât e bine înarmat şi tot atât de fioros ca şi mine“.

S-a stabilit că cele două femei arestate se numesc: Elena Nicolau şi e amanta lui Dudu. A doua se numeşte Eva Merlcloagă, amanta lui Munteanu şi la Vâlcea a fost gazda întregei bande. Mulţumită acestor amănunte se speră că în curând vor putea fi arestati şi ceilalţi doi membrii ai bandei: Dudu şi Covrig.