Are milioane în conturi, dar duce o viață obișnuită. Ce nu se știe despre boss-ul ProTV

Îmbrăcați normal, cu frigul și vântul în față, cei doi s-au ținut de braț pe toată durata plimbării către școală. Nu au simțit nevoia să epateze în vreun fel. Doi oameni simpli care circulau pe jos.

Lucrează de aproape 15 ani în televiziune

Aleksandras Cesnavicius a devenit CEO (Chief Executive Officer) al Pro TV în decembrie 2013, înlocuindu-l la cârma postului TV pe Adrian Sârbu, cel care a fondat Pro TV, transformându-l în cel mai de succes post de televiziune de la noi din ţară. Adrian Sârbu a demisionat în 2013 de la şefia Pro TV, o afacere de sute de milioane de euro pe care a creat-o de la zero, în prezent ocupându-se de Mediafax Group, celălalt business pe care l-a fondat şi l-a dezvoltat cu mare succes. Pro TV a fost deţinut de grupul american CME (Central European Media Enterprises), care l-a vândut Fondului de investiții ceh PPF Real Estate.

Cesnavicius lucrează de aproape 15 ani în televiziune, el fiind în trecut CEO al Prima TV din Praga şi lucrând pentru celebrul post TV german RTL. Lituanianul a absolvit Facultatea de Sociologie a Universităţii din Vilnius, are un masterat în sociologie şi şi-a luat doctoratul în media la aceeaşi universitate lituaniană.

Ce a pățit după sosirea la București

Cesnavicius mărturisea, într-un interviu, că s-a rătăcit în Bucureşti şi pe lângă Capitală, imediat după ce a ajuns în România.

„În urmă cu un an şi jumătate, când am venit în România, am avut parte de câteva întâmplări amuzante. În prima săptămână, am avut şofer, care m-a condus pe unde aveam treabă. După aceea am crezut că mă voi descurca. N-a fost chiar aşa. De multe ori am rătăcit drumul spre sediul PRO TV şi o dată chiar şi pe cel spre Buftea. Apoi mi-am luat GPS şi am rezolvat problema”, povestea Cesnavicius, potrivit Cancan.