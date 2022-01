Ardealul va fi luat de către Ungaria! Avertismentul care cutremură toată România

Uniunea Rutenilor Subcarpatici din România a informat că membrii săi – 60.000 în țara noastră și peste un milion în Ucraina – nu doresc să se alăture NATO, în cazul unei confruntări militare dintre Rusia și Ucraina. Organizația a lansat un apel în care evidențiază că, dacă se va declanșa un război în apropierea noastră, vom suporta consecințe dezastruoase.

„Ardealul va fi luat de către Ungaria, Dobrogea de către Bulgaria, Banatul de către Serbia iar Moldova dintre Carpați și Prut împreună cu Moldova dintre Prut și Nistru vor forma o singură țară sub guvernarea puterii învingătoare”, au spus reprezentanții Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România.

Redăm în continuare apelul integral făcut de Uniunea Rutenilor Subcarpatici și preluat și de Ambasada Federației Ruse în România.

„Apel la discernământ” în contextul unui posibil război în Ucraina

„Noi, Uniunea Rutenilor Subcarpatici din România, legal constituită cu sediul în Sighetu Marmației, str. Traian nr. 29, Maramureș, formată din cetățeni români de etnie rusă/ruteană și română, cu profundă și legitimă îngrijorare constatăm că în prezent au loc, în țara noastră și în cele din apropiere, pregătiri pentru un război împotriva Federației Ruse, operațiuni efectuate de către SUA & NATO, scop în care pe teritoriul țării noastre sunt masate trupe străine și este adus armament din străinătate.

Facem mențiunea că poporul rutean subcarpatic este un popor slav blajin și iubitor de pace. Nu a purtat niciodată războaie pentru interesele sale, chiar dacă a fost târât cu forța în războaiele altora, când s-a aflat sub stăpânirea Austro-Ungariei și a Ungariei Horthiste. De aceea nu vrem nici de data asta să mergem la război, acuma când ne aflăm cea mai mare parte a etniei noastre sub stăpânirea Ucrainei (peste un milion de suflete), iar în România ne aflăm aproximativ 60.000 de persoane, toți oameni iubitori de pace și loiali țării în care trăim.

„Sfâșierea României nu va mai putea fi evitată”

După cum se știe, în al Doilea Război Mondial, România a mers la război alături de Hitler, iar consecințele au fost catastrofale, am suferit o cifră uriașă de pierderi de vieți omenești, am ieșit din război cu economia distrusă și am fost obligați să plătim către învingători imense despăgubiri de război. A fost salvată doar integritatea teritorială a țării între hotarele de după 30 iunie 1940, datorită actului de mare curaj și genialitate politică făcut de către Regele Mihai la 23 august 1944. Dar astăzi, când nu mai avem conducători demni, cu caracter puternic și iubitori de țară ca și Regele Mihai, ne pândește o teribilă catastrofă națională, riscăm să rămânem fără țară.

În eventualitatea tot mai probabilă că vom fi siliți din nou să mergem la război alături de NATO împotriva Federației Ruse și, dacă cu o probabilitatea și mai mare, vom pierde din nou războiul, atunci sfâșierea României nu va mai putea fi evitată, Ardealul va fi luat de către Ungaria, Dobrogea de către Bulgaria, Banatul de către Serbia iar Moldova dintre Carpați și Prut împreună cu Moldova dintre Prut și Nistru vor forma o singură țară sub guvernarea puterii învingătoare. Viitoarea Românie va fi redusă la două județe Ilfov și Ialomița. Cine își dorește asta? Cine va răspunde pentru un asemenea dezastru?

Soluțiile propuse de Uniunea Rutenilor Subcarpatici

Catastrofa poate fi evitată prin câteva măsuri hotărâte și imediate. Țărilor străine (USA, Franța etc.) să li se ceară ferm să-și retragă, de urgență, trupele și armamentul de pe teritoriul României. România să nu intre în cârdășie cu o Ucraină ostilă României împotriva Rusiei. Iar în viitorul cât mai apropiat să se organizeze un Referendum național, în cadrul căruia poporul român să fie întrebat dacă nu ar prefera o Românie neutră, precum Elveția sau unele țări din Nordul Europei.

E vremea să ne trezim din somn, până nu se crapă de ziuă!

Dumnezeu să binecuvânteze România!

Sighet, 26 ianuarie 2022 Mihai Lauruc, președintele Uniunii Rutenilor Subcarpatici din România

P.S.: Pe poporul român l-a întrebat cineva dacă este de acord să meargă la război și să moară pentru Ucraina, împotriva Rusiei? Sigur nu l-a întrebat nimeni, de aceea vrem să îl întrebăm noi acuma.

Argumentele de azi ale SUA & NATO împotriva Rusiei sunt în esență identice cu cele ale Germaniei hitleriste împotriva URSS, proferate în urmă cu peste optzeci de ani.

Occidentul strigă în gura mare că ar apăra anumite „valori”, dar aceste valori ale Occidentului sunt fie false, fie inexistente. Adevăratele valori care trebuie apărate azi sunt cele ale unui conservatorism sănătos: familia normală, credința creștină și cultura națională.

Demagogia cu apărarea „valorilor” este un simplu pretext, o perdea de fum care ar trebui să acopere adevăratele intenții ale SUA, de a ocupa și jefui de resurse naturale mai întâi periferia Europei, unde suntem situați și noi, iar mai apoi zone întinse din Eurasia, Rusia și China.

Faptul nu va fi posibil fără un teribil război devastator și posibilitatea izbucniri unui război în care să fie folosite arme nucleare este acum mai aproape ca niciodată.

„Solicităm tuturor cu mintea încă nepervertită de propaganda NATO să se opună fățiș”

Afirmația că Rusia ar fi „agresivă” față de Ucraina este de asemenea falsă, pentru că Ucraina de azi deține întinse teritorii care sunt rusești, nu ucrainene, iar mai mult de o treime din populația Ucrainei actuale este vorbitoare de rusă, ruteană nu de ucraineană. Prin urmare, aici poate fi vorba doar de un război civil în interiorul acestei țări.

În definitiv „problema ucraineană”, în măsura în care aceasta a fost creată artificial prin ingerințe politice străine, este o problemă a Rusiei nu a SUA, după cum Ucraina este o parte componentă a lumii geografice și culturale ruso-slave, nu a celei anglo-saxone.

Suntem categoric împotriva eventualității ca România să fie târâtă, într-un război care nu este al nostru, alături de Ucraina și împotriva Federației Ruse. Pentru că, în eventualitatea izbucnirii războiului, Rusia, care își va juca cu disperare cartea propriei sale supraviețuiri, este sigur că va riposta nuclear împotriva bazelor americane, iar zone întinse din apropierea localităților Deveselu, Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Cincu din România vor fi transformate în imense deșerturi radioactive.

Prin urmare noi, semnatarii de mai jos, solicităm tuturor intelectualilor cu mintea încă nepervertită de propaganda NATO, tuturor românilor de bună credință și animați de o reală dragoste de țară, să se opună fățiș antrenării României în această aventură periculoasă.

Să atragem atenția clicii nevrednice și trădătoare care se află temporar în fruntea țării să înceteze cu slugărnicia față de interesele străine și să refuze participarea la acest război, care ne poate nimici instantaneu ca stat și ca națiune. Să nu uite că judecata Istoriei este întotdeauna dreaptă și nu îi cruță pe trădători!

În numele grupului de inițiativă, Dr. Nicodim Gavrilescu”.