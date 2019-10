Viorel Cataramă ia în calcul cumpărarea clubului din Ștefan cel Mare și i-a făcut o ofertă lui Ionuț Negoiță.

După anunțul lui Ionuț Negoiță privind cedarea pachetului majoritar de acțiuni la Dinamo, mulți s-au arătat interesați de o asemenea afacere. Printre ei și Viorel Cataramă, om de afaceri și politician, personaj nu complet străin de lumea fotbalului.

Cum așa? Poate că puțini își mai amintesc, dar Cataramă a fost membru în Adunarea Generală a FC Steaua care a aprobat cedarea legendarei echipe către Gigi Becali. Era iarna lui 2003, acum 16 ani și multe s-au schimbat de atunci, chiar și simpatiile pentru fotbal ale lui Viorel Cataramă. Atunci stelist, azi dinamovist, doar coafura a rezistat.

Îl vrea pe „Il Luce” alături

La 64 de ani, Viorel Cataramă i-a lansat o ofertă de cumpărare lui Ionuț Negoiță. E drept, nimic oficial, anunțul a fost făcut pe Facebook, dar trăim în era digitală, așa că de ce nu s-ar face și tranzacții de milioane pe terenul rețelelor de socializare?!

„Am înaintat domnului Negoiță oferta de cumpărare a 50,1% din clubul Dinamo. Am pregătit 500.000 de euro pentru garantarea tranzacției. Nu îl forţez pe domnul Negoiţă, am făcut oferta prin intermediul Facebook. Este o ofertă foarte tentantă şi cred că este o afacere foarte bună. Sunt om de afaceri. O să facem un audit pentru a vedea exact ce cumpărăm. Afacerea pare foarte rentabilă. Planul este pe termen imediat, mediu şi lung pentru ca acest club de mare tradiţie să lupte pentru titlu şi campionat şi să se califice în cupele europene. Îl iau în calcul şi pe Mircea Lucescu, dacă vrea să se implice”, a declarat Cataramă.

Și, în final, un jurământ atât de „drag” suporterilor de pe stadioane: „Eu de mic copil am fost dinamovist. Am crescut la Bacău, acolo exista o echipă-fanion Dinamo Bacău. Am apreciat şi alte echipe româneşti, cu performanţe în cupele europene, ca Rapid, Steaua sau FCSB”.

