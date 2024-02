Architectures of Healing, o surpriză extraordinar de plăcută

Vă veți întreba, desigur, ce treabă are introducerea mea cu subiectul abordat mai jos. Ei bine, în artele vizuale moderne evidența este în mod subtil sugerată, uneori chiar deloc, facînd loc liberului arbitru și modului de asimilare al privitorului, al receptorului, invitîndu-l să se implice activ în schimbul de mesaje cu artistul.

Două tinere creatoare din România, Oana Maria Pop și Diana-Elena Păun, rezidente ale muzeului Urban Nation din Berlin sub coordonarea și patronajul doamnei Janine Arndt, directorul artistic al rezidenței, expun încă din luna decembrie la (Ceci n*est pas une) Gallery, spațiul de expoziție al ICR Berlin sub curatoriatul Ioanei Mandeal. Sub titlul Arhitectures of Healing, prima colaborare între ICR Berlin, Urban Nation Museum in Berlin, Fresh A.I.R. și Stiftung Berliner Leben, acest duo show al celor două tinere și foarte talentate artiste abordează două subiecte diferite dar care într-un mod parcă inevitabil ajung să se întrepătrundă.

Născută în 1995, Diana-Elena Păun Diana-Elena Păun (n.1995) activează ca artist vizual în București, România și Berlin,Germania. Lucrează cu medii precum fotografia și instalațiile site-specific pentru a crea un mediu înconjurator în jurul fotografiei. Diana se inspiră din experiențele zilnice ca membru al societății, și este interesată de relațile interpersonale în societate și relația dintre oameni și natură. Este interesată de subiecte precum antropologia sinelui, amintiri colective și istoriile alternative.

În expoziția curentă Diana dezvoltă astăzi o cercetare pornind de la conceptul de Expediție Lingvistică, în ideea că vorbirea reprezintă elementul constitutiv al percepției și comunicării umane. ”Explorez acțiunile verbale lingvistice și puterea limbajului folosit ca instrument în contextul actual al societății noastre. Mai precis, cercetarea mea se concentrează asupra teoriilor conspirației, propagandei și știrilor false și modului în care acestea afectează și influențează percepția noastră asupra realității înconjurătoare. Pentru prima etapă e proiectului am examinat situația actuală a dezinformării și modul în care știrile false, propaganda și teoriile conspirației devin parte din realitatea noastră deformînd-o, atît în România cît și în Germania.” Proiectul se materializează sub forma unei instalații care integrează fotografie, sunet, obiect și ziar, oferind astfel o exprimare amplă și interdisciplinară a cercetării tinerei artiste. Altfel, toate fotografiile digitale care sînt parte din proiectul Dianei au fost printate și curățate ulterior cu clor, produse pe bază de alcool sau alte produse de curățat, ca un efort sugestiv de lepădare de duhurile rele care s-au înstăpînit astăzi în comunicare, în epoca postadevăr.

În vîrstă de 35 de ani, Oana Maria Pop este o artistă originară din Cluj-Napoca care folosește siliconul, culoarea și fotografia ca mijloace principale pentru a descrie forma umană, explorînd teme legate de evoluție, existență și legătura omului cu lumea și universul în general. Este doctorandă la Universitatea de Arte Plastice și Design din Cluj-Napoca, concentrîndu-se pe studiul feminismului și pe reprezentarea femeilor în artă și în societate. Cercetarea și lucrările ei explorează comportamentele abuzive din societatea contemporană asupra cetățenilor ei defavorizați, în special cel directionat asupra femeilor și fetelor.

Prin intermediul practicii sale, ea își propune să expună limbajul denigrator în care sunt analizate problemele femeilor și să modifice ideea că trupurile femeilor ar trebui să se comporte conform unor principii sociale rigide. În cadrul studiilor de licență și masterat, a investigat subiectul visatului R.E.M. ca un comentariu pentru generațiile anilor ’80 și ’90 din România contemporană și respectiv despre consumerismul românesc descris printr-o metaforă vizuală a actului de a mînca. A primit burse Erasmus în Italia, la Accademia di Belle Arti di Venezia, și în Berlin, la Tanya Leighton Gallery. În 2023 a urmat un program de artist în rezidență la Berlin acordat de Urban Nation.

În Architectures of Healing, proiectul Oanei Maria Pop ”Passive/Active” cercetează intersecția dintre limbaj si abuzul împotriva femeilor. Prin intermediul unor hărți ale pavajelor crăpate din Berlin realizate din titluri de ziare, ea expune realitatea sumbră a violenței de gen, siliconul roz simbolizînd forma feminine, simbol care este regăsit în toate lucrarile artistei din cadrul acestui proiect. Fotografiile care însoțesc desenele identifică vizual locațiile infracțiunilor, subliniind senzaționalismul mediatic.

Arta Oanei Maria Pop transcende limbajul scris, făcînd legătura între cuvinte și narațiuni prin picturi precum „A Woman Was” și „A Girl Was”, explorînd lipsa de putere a vocii pasive. Celelalte picturi “Passive killing”, “Family tragedy”, “Family drama” și “Family honour” disecă eufemismele din mass-media, dezvăluind deconectarea dintre limbaj și traumele femeilor. Interviurile realizate în timpul proiectului cu ajutorul a nouă femei din Berlin care nu sînt victime ale violentei domestice, evidențiază preocupările legate de limbajul mediatic, îndemnîndu-ne să ne confruntăm și să contestăm în mod activ limbajul care perpetuează violența de gen.

Mărturisesc că dintre tot ceea ce am văzut expus în cele 9 luni de ședere în Berlin această expoziție îmi este cea mai dragă. Atît prin temele abordate, care-mi sînt foarte apropiate emoțional, mental și din perspectivă filozofică, cît mai ales prin faptul că cele două tinere artiste nu încearcă să te sugrume cu adevărul lor. Fiindcă adevărul prezentat în expunerea lor, viziunea lor asupra temelor este implicită și nu explicită. Receptorul are libertatea de a filtra informția revelată de ce două artiste prin propriul său aparat critic.

*Florin Silviu Ivan este un fost gazetar, publicist comentator și realizator de emisiuni radio, în prezent director adjunct al ICR Berlin.