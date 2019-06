Archie, Royal Baby: Prima apariţie pe Instagram de Ziua Taţilor

Faţa copilului regal, fiul prinţului Harry şi al lui Meghan Markle a fost scoasă la iveală pe social media, astăzi, de Ziua Taţilor.





În poza făcută de sus, se vede faţa, privirea sa şi degeţelele bebeluşului ţinând mâna tatălui său. Archie nu mai este deci un necunsocut marelui public. Părinţii săi, Meghan Markle şi prinţul Harry au dezvăluit într-o postare pe Instagram arătându-şi lumii întregi fiul, pe Archie Mountbaten-Windsor, născut pe 6 iunie. Acest lucru a fost făcut cu ocazia Zilei Taţilor.

Până în acest moment, părinţii n-au dorit să facă vreo fotografie primului lor copil. Ei şi-au schimbat atitudinea. ''Sărbătoare cu veselie a taţilor! Şi noi urăm o primă şi specială sărbătoare a Taţilor ducelui de Sussex'', se poate citi pe contul oficial al lui Meghan şi Harry.

Printre Windsori, e o sărbătoare în toată regula având în vedere că şi William şi Kate Middleton au publicat o fotografie cu ducele de Cambridge împreună cu fiul său Louis. Dar şi o altă poză cu tatăl său, prinţul Charles, moştenitorul coroanei britanice. '' God save the future King'', cu alte cuvinte...

sussexroy: "Happy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex © SussexRoyal", este mesajul de pe Instagram.

Liviu Plesoianu o face PRAF pe Viorica Dancila! Acuzatii fara precedent

Pagina 1 din 1