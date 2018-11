Arbitrul Ovidiu Hațegan a aflat la pauza meciului Germania-Olanda că MAMA SA A MURIT. Românul, ÎN LACRIMI, a fost consolat de un jucător batav

Ovidiu Hațegan, cel mai bun arbitru român al momentului, a aflat în pauza jocului desfășurat la Gelsenkirchen că mama sa a murit, dar în ciuda suferinței, românul a condus până la final jocul dintre Germania și Olanda, scor 2-2. Golurile au fost marcate de Werner (9) şi Sane (20) pentru Germania, respectiv Promes (85) şi Van Dijk (90+1).

Primul jucător care l-a consolat pe Hațegan a fost fotbalistul Olandei şi a lui Liverpool, Virgil van Dijk. „Acest om era distrus, avea lacrimi în ochi, din cauza faptului că mama lui a murit recent. Mi-am dorit să-l încurajez, i-am transmis forţă şi i-am spus că a fluierat bine. Este un lucru mic, dar sper ca aceste lucruri să vă ajute şi să treceţi peste asta”, a declarat fundașul batav.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful. pic.twitter.com/NnHJMGCCGO — AFC Ajax