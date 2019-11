Ministrul spune că specialiștii au recomandat deschiderea lotului problemă din autostrada Lugoj-Deva, dar cu restricții de tonaj și de viteză.

„Românii aşteaptă de la noi să livrăm şi aşteaptă să dăm în trafic autostrăzi, nu poveşti. Am urmărit în cei trei ani cum de la 350 de kilometri de autostradă cât şi-a asumat guvernarea PSD la început de mandat, la 180 de kilometri de autostradă asumaţi de Rovana Plumb în 2019, la început de an, sigur când avea în execuţie şantiere pe 118 kilometri, am urmărit exact cum au evoluat obiectivele majore de autostradă”, a spus Bode.

„Astăzi când vorbim, până la sfârşitul anului putem lua în discuţie tronsonul de autostradă Lugoj-Deva lotul 3, care, dacă îmi permiteţi, se prezintă în următorul stadiu, vorbesc de cei 21 de kilometri: s-a depus un raport de expertiză pe componenta de drum, iar recomandarea din partea expertului este să se dea în trafic cei 21,1 kilometri de autostradă cu restricţii de viteză şi de tonaj”, a adăugat noul ministru.

„În acest moment se derulează procedurile pentru expertiza pe poduri, respectiv consolidări şi în această perioadă se lucrează la podul peste Mureş pentru repoziţionarea aparatelor de reazem. Este un contract în derulare de aproximativ 70.000 de euro. Termenul de finalizare- două săptămâni în condiţii normale şi înţeleg de la CNAIR că au şi contract pentru deszăpezire pe acest tronson”, a încheiat Lucian Bode.

Autostrada-dezastru. Verdictul specialiștilor pentru lotul 3 Lugoj-Deva

El promite că, până la sfârşitul anului 2019, românii ar putea circula, cu restricţii de viteză, de la Sibiu la Nădlac pe autostradă.

„În condiţiile în care nu apar şi alte elemente surpriză, finalizăm expertiza, finalizăm lucrările la pod, la podul peste râul Mureş, şi pe acest an, să vă răspund clar, autostrada Lugoj-Deva lotul 3 ar putea fi dată în trafic în aceste condiţii. Astfel, românii ar putea circula, cu restricţii de viteză într-adevăr – şi aici putem discuta de ce suntem în situaţia asta – de la Sibiu la Nădlac pe autostradă. 21,1 kilometri în aceste condiţii pentru anul 2019”, a dat asigurări Bode, întrebat de jurnalişti câţi kilometri de autostradă îşi asumă până la sfârşitul anului.

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a atras atenţia succesorului său că, dacă podul de pe râul Mureş nu va fi remediat aşa cum trebuie, există un risc major pentru cei care vor circula pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva.

Proiecte pentru anul viitor: Sebeș-Turda, Râșnov-Cristian, centura Bacău

Ministrul Bode a menţionat că sunt câteva tronsoane de autostradă care ar putea fi date în trafic anul viitor, însă a repetat că vrea să ia contractele „la mână” şi să verifice stadiile fizice şi financiare pentru fiecare în parte.

„Pentru anul viitor, sunt câteva tronsoane de autostradă aflate în diverse stadii şi în condiţiile în care nu mai găsesc bombe gen Comarnic, gen Lugoj-Deva lotul 3, unde, iată, 98% stadiu fizic şi nu putem să-l dăm în trafic… Sunt în execuţie tronsoane de autostradă şi vă dau exemple: de pe autostrada Transilvania-Biharia-Borş cei 5,3 kilometri – sunt şanse foarte mari să poată fi daţi în trafic, dar sigur acolo se lucrează foarte bine şi vom face o evaluare, dar anul viitor acest tronson poate fi dat în trafic, pe Sebeş-Turda lotul 1 avem stadiul fizic 78% – ar fi speranţe să înaintăm până la sfârşitul anului, pe Ogra-Câmpia Turzii, pe lotul 2 Iernut-Cheţani 80% stadiu fizic.

Sigur, pe fiecare avem probleme: pe Sebeş-Turda pe lotul 1 avem probleme cu nodul Sebeş, cu nodul Alba Nord, pe Iernut-Cheţani se lucrează şi, sigur, se lucrează pe Râşnov-Cristian pe cei 6,3 kilometri. De asemenea, Varianta Ocolitoare a Bacăului, cei 17 kilometri, sunt şanse foarte mari să fie daţi în trafic, dar, repet, luăm contractele la mână, verificăm stadiul fizic, stadiul financiar, verificăm situaţia reală în care se găseşte fiecare proiect, stadiul exact şi vă comunicăm transparent, cu toată deschiderea, situaţia în care ne aflăm în fiecare moment”, a explicat noul ministru.

Adevărul despre Comarnic-Brașov

Despre autostrada Ploieşti-Braşov, Lucian Bode a reiterat că nu susţine varianta execuţiei în parteneriat public-privat şi doreşte să găsească finanţare adresându-se Comisiei Europene şi instituţiilor financiare internaţionale.

„Pentru autostrada Ploieşti-Braşov vreau să văd – înţeleg de la Comisia de Prognoză că au primit contractul – să văd ce conţine contractul şi noi, v-am spus foarte clar, ne vom adresa partenerilor europeni, Comisiei Europene, instituţiilor financiare internaţionale să găsim sprijin pentru a finanţa acest obiectiv major de infrastructură rutieră. Până când nu vedem cum închidem povestea cu acel PPP – pe care eu personal nu l-am susţinut niciodată şi nu-l susţin, întrucât statul român doar ar pierde dintr-un astfel de parteneriat public-privat, până când nu am o confirmare din partea organismelor internaţionale, partenerilor europeni, nu mă pot pronunţa pe acest subiect exact”, a arătat noul ministru al Transporturilor.

