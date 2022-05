Apple a decis să crească salariile. Ce sume vor primi angajații

„Sprijinirea și păstrarea celor mai buni membri ai echipei din lume ne permite să oferim clienților noștri cele mai bune și mai inovatoare produse și servicii”, a declarat un purtător de cuvânt Apple. „Anul acesta, ca parte a procesului nostru anual de evaluare a performanței, ne creștem bugetul general de compensare”.

În ultimele săptămâni, angajații Apple din retail s-au mobilizat pentru a se sindicaliza. Există acțiuni sindicale în cel puțin șase magazine. Lucrătorii unui magazin Apple dintr-un mall din Atlanta, Georgia, vor fi primii care vor organiza alegeri sindicale pe 2 iunie. Unii dintre acești lucrători spun că organizarea îi poate ajuta să ceară salarii mai mari în fața creșterii costurilor vieții.

Este puțin probabil ca salariul pe oră planificat de Apple de 22 de dolari să satisfacă unele dintre aceste grupuri. Fruit Stand Workers United (FSWU), care organizează eforturile de sindicalizare la magazinul Apple din Grand Central Terminal din New York, caută un minim de 30 de dolari pentru toți lucrătorii.

„De la an la an, costul vieții în New York City nu a ținut pasul cu salariile noastre. Între timp, Apple a devenit cea mai valoroasă companie din lume. De ce ar trebui să trăiască precar lucrătorii săi din retail?” a spus FSWU. Conducerea Apple a respins eforturile de negociere colectivă ale angajaților.

Un director de top le-a spus lucrătorilor din retail ai Apple să se gândească la riscurile sindicalizării, citând o înregistrare care a fost difuzată miercuri. Mesajul a fost trimis către 58.000 de angajați din retail, conform punctelor de vânzare.

Microsoft vrea să-și păstreze angajații

În mesajul de șase minute, Deirdre O’Brien, vicepreședintele senior al companiei pentru retail și oameni, a spus că sindicatele vor complica relația Apple cu angajații săi. „Avem o relație care se bazează pe un angajament deschis, colaborativ și direct, care cred că s-ar putea schimba fundamental dacă un magazin este reprezentat de un sindicat în baza unui contract colectiv”, a spus O’Brien.

Potrivit avocaților pentru muncă, argumentul lui O’Brien este unul dintre modurile în care angajatorii încearcă să respingă eforturile de sindicalizare. Apple a trimis puncte de discuție managerilor de magazine care au subliniat cum să respingă eforturile de sindicalizare ale lucrătorilor.

Apple nu este singura companie mare de tehnologie care a reconsiderat în ultimele săptămâni cât își plătește angajații. Amazon a lansat recent cea mai mare revizuire a compensațiilor; unii angajați au început să-și primească noile salarii luna trecută, dar alții au spus că nu este suficient pentru a combate inflația. Se pare că Microsoft se gândea să acorde majorări salariale pentru a împiedica angajații să plece, potrivit Business Insider.