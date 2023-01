Aplicațiile Băncii Transilvania nu mai funcționează. Nu pot fi făcute nici tranzacții

Aplicațiile BT 24 și BT Pay administrate de Banca Transilvania au picat, iar situația nu a fost remediată până în acest moment. Clienții nu pot face plăți și nici nu pot verifica soldul contului. Cardurile sunt funcționale. Mai mult, oamenii au sunat la bancă, dar angajații nu au putut da o explicație, momentan.

Clienții Băncii Transilvania au fost nevoiți să aștepe ore întregi la telefon pentru informații. Ei vor să afle de ce cele două aplicații de bază ale băncii, BT Pay și BT 24, fără care nu sunt posibile tranzacții (având în vedere că ghișeele sunt închise de la ora 17), au picat de cel puțin două ore.

Un angajat al Băncii Transilvania a declarat că situația va fi remediată în cel mai scurt timp. Nu se știe dacă este vorba despre un atac cibernetic. „Da, sistemele sunt nefuncționale. Se lucrează la remediere. Nu știm când se va rezolva”, a spus el.

Și aplicația BT Visual Help e nefuncțională. Clienții sunt direcționați către robotul din call center să-și rezolve problemele. Angajatul băncii a mai declarat că „probabil este o eroare” și că va înregistra o solicitare.

Banca Transilvania, mesaj pentru clienți

„Banca Transilvania își testează sistemele informatice în perioada 22 – 24 ianuarie, iar în nopțile de 22/23 ianuarie și 23/24 ianuarie, timp de aproximativ trei ore/noapte, în intervalul 00.00 – 03.00:

BT24 și NeoBT nu vor funcționa. Cardurile și BT Pay vor funcționa cu intermitențe.

Banca a ales să realizeze testările noaptea și într-o perioadă cu zile nelucrătoare, când numărul de tranzacții este mai mic, așa încât disconfortul clienților să fie cât mai redus. O astfel de testare a sistemelor IT este obligatorie în domeniul bancar și trebuie realizată anual. Diferă de mentenanțe, care au loc de mai multe ori pe an și sunt actualizări IT necesare pentru a întreține și îmbunătăți infrastructura hardware și software BT. Ambele au însă legătură cu performanța de funcționare IT, cu siguranța și securitatea datelor și banilor clienților”, a fost mesajul transmis de Banca Transilvania.

Detalii de contact:

pentru clienți: Call Center, 0264 30 80 28, contact@btrl.ro. Timpul de așteptare în timp real poate fi consultat pe site-ul băncii;

pentru presă: comunicare@btrl.ro, potrivit Economica.