Apelurile sunt preluate de studenţi voluntari din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.

STS arată, într-un comunicat de presă transmis miercuri, că iniţiativa unităţii medicale este utilă întrucât accesul aparţinătorilor nu este permis în spital tocmai din cauza situaţiei pandemice, în vederea limitării răspândirii noului coronavirus.

“Consider extrem de importantă comunicarea pe care trebuie să o avem atât cu pacienţii, cât şi cu aparţinătorii acestora, mai ales atunci când starea de sănătate a celor internaţi în spital este extrem de gravă. Este absolut firesc să putem să oferim toate informaţiile în privinţa stării de sănătate a pacientului către persoana desemnată să ţină legătura cu spitalul.

Din păcate, în anumite situaţii, dar şi în contextul actual, pandemic, în care volumul de muncă este foarte mare şi mulţi dintre noi, cei care facem parte din personalul medical, am ajuns aproape de epuizare, am observat o imposibilitate de a răspunde de fiecare dată prompt aparţinătorilor acestor pacienţi. Astfel, am decis să înfiinţăm această linie telefonică de tip call center, pentru a veni cât mai aproape de rudele celor internaţi la Institutul «Marius Nasta» în stare gravă, în ATI COVID-19, şi să le oferim toate detaliile despre pacienţi.

Înţelegem cât de greu este să ai pe cineva în stare gravă în spital, înţelegem suferinţa şi înţelegem că pandemia a îngrădit accesul aparţinătorului la ruda suferindă. Astfel am vrut să fim mai aproape de aparţinători, să îi ajutăm şi să îi asigurăm că facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca totul să fie bine. Luptăm cu toate forţele pentru fiecare minut din viaţa pacienţilor noştri şi vă asigur că acestea nu sunt doar vorbe”, a declarat managerul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Capitală, Beatrice Mahler.