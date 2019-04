Apartament de lux pentru fosta soție a lui Mutu

Fosta soție a lui Mutu locuiește cu iubitul său american într-un complex rezidențial de lux. Apartamentul celor doi e evaluat la peste 2 milioane de dolari.





Alexandra Dinu, fosta soție a fotbalistului Adrian Mutu, s-a mutat în urmă cu patru ani în America, la Los Angeles, dorind să își facă o carieră în actorie. Iubitul ei, Jeffrey Greenstein, a ajutat-o mult în acest sens, astfel că frumoasa româncă a și apărut în câteva filme, scrie Cancan.ro.

Cei doi locuiesc într-un apartament aflat pe Hollywood Boulevard, într-un complex de lux. Pe zillow.com, mai arată sursa citată, apartamentul în care Alexandra Dinu locuieşte împreună cu iubitul şi fiul ei din relația cu Mutu, este evaluat la 2.175.000 de dolari. Locuinţa are 134 metri pătraţi, două dormitoare, două băi şi o zonă amenajată pentru bar. Jeffrey este producător de filme, iar cei doi au o relație solidă, cu atât mai mult cu cât iubitul Alexandrei se înțelege foarte bine cu Mario, băiatul pe care ea îl are cu Mutu.

Marea bucurie a Alexandrei este însă faptul că Jeffrey se înâțelege minunat cu Mario, fiul ei. “Faptul că am un copil a fost ca un test pentru iubitul meu la începutul unei noi relaţii. Consider că un bărbat care te iubeşte cu adevărat nu are cum să nu-ţi iubească la fel de mult şi copilul. Nu aş fi putut să am o relaţie decât cu un bărbat care nu doar îmi acceptă copilul, dar îl iubeşte şi e fericit să îl aibă parte din viaţa lui. Ceea ce mi s-a părut important în astfel de situaţii este ca Mario să înţeleagă că partenerul meu de viaţă nu este noul lui tată.”, a declarat, la un moment dat, Alexandra Dinu, conform wowbiz.ro.

