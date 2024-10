Economie Apare prima sucursală Revolut în România. Patru milioane de români folosesc aplicația







Revolut a devenit una dintre cele mai populare opțiuni de banking online, atât în România, cât și la nivel global. Gabriela Simion, General Manager al sucursalei Revolut Bank UAB din România, a evidențiat un aspect interesant: în anumite țări, popularitatea platformei este atât de mare încât oamenii folosesc Revolut ca pe un verb. De exemplu, expresia „I will Revolut you” (îți voi trimite bani prin Revolut) a devenit o frază comună pentru a descrie transferurile de bani prin aplicație.

Compania a luat naștere în 2015 și a fost fondată de Nik Storonsky și Vlad Yatsenko. La numai un an distanță, în 2016, compania a atins pragul de 100.000 de clienți. Lucrurile au evoluat considerabil până în acest an.

Un avans considerabil

După cum a comunicat Antoine Le Nel, Chief Growth and Marketing Officer, la finalul anului trecut, la nivel global, compania avea 38 de milioane de utilizatori. Aceste rezultate au venit în urma acțiunilor realizate pentru îndeplinirea misiunii de a oferi cel mai bun produs și cea mai bună experiență pentru clienți. În 2023, în fiecare lună, 12 milioane de noi clienți s-au alăturat Revolut. În plus, aplicația de banking online a fost cotată pe primul loc în topul aplicațiilor bancare din 17 țări europene.

Previziunile sunt bune și pentru anul 2024. În urma creșterii susținute este de așteptat ca la finalul acestui an numărul clienților, la nivel mondial, să treacă de cifra de 50 de milioane de clienți.

Un alt lucru pe care l-a mai precizat Antoine Le Nel este că în prezent, modelul de business al Revolut este unul care se concentrează pe produse scalabile la nivel global, iar acesta a trecut într-o nouă etapă. Este vorba despre cea a consolidării operațiunilor și a localizării produselor pe măsură ce baza de clienți crește.

Deschiderea de noi sucursale

Compania Revolut continuă să se extindă. Este prezentă pe 38 de piețe, iar în 2024 a deschis sucursale în Irlanda, Franța, Spania, Olanda. Iar de curând a devenit operațională și sucursala locală din Germania. În plus, cea din România va fi funcțională până la finalul acestui an, împreună cu alte două entități bancare.

Dorința de a oferi clienților IBAN-uri locale există de mai multă vreme. În 2021, Revolut a început să le ofere în cadrul unui parteneriat cu o entitate bancară locală.

„Un an mai târziu, am inițiat demersurile de reglementare pentru înființarea unei sucursale locale în România, fiind înregistrată în registrul „Sucursale ale instituțiilor de credit din alte state membre”, la Banca Națională a României”, a declarant Gabriela Simion, General Manager Revolut Bank UAB Romania Branch.

O sucursală Revolut în România

Gabriela Simion a mai oferit câteva informații și despre când va începe să funcționeze efectiv sucursala locală. Este vorba de luna decembrie a acestui an.

„Atunci când migrarea clienților existenți va fi completă, asigurând în continuare o prezență integral digitală a serviciilor bancare (fără prezența unei rețele bancare fizice). Dar acest proces este unul în etape. Ce înseamnă asta? Pe fond, experiența clientului va rămâne la fel, doar că va beneficia de un nou IBAN local emis de către Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București. Atât clienții existenți, cât și noii clienți Revolut din România vor primi un număr de cont cu un IBAN Revolut românesc (care începe cu RO). Principalul beneficiu va fi acela că utilizatorii noștri români vor putea să folosească acest cont ca un cont bancar principal - să primească salariul sau alte forme de venituri (pensie, ajutoare sociale) în acest cont, să efectueze plățile recurente prin debit direct, să își plătească taxele și impozitele, utilitățile”, a mai declarat ea.

Revolut în România

Atunci când vine vorba despre utilizarea Revolut la noi în țară, reprezentanții companiei au transmis că România este a doua piață. Cu patru milioane de clienți. Numărul acestora se majorează cu aproape 38% de la an la an. În 2023, în fiecare lună, Revolut a adunat aproape 100.000 de noi clienți de la noi din țară.

În plus, reprezentanții companiei au oferit și câteva informații fiscale. În luna iunie a acestui an depunerile au ajuns la mai mult de 900 de milioane de euro. Comparativ cu luna ianuarie 2024, ele au crescut cu 22%. Revolut este pe primul loc în topul descărcărilor de aplicații bancare de pe Apple Store și Google Play la noi în țară.

Totodată, atenția reprezentanților Revolut mai este și pe partea de afaceri. Revolut Business a fost lansat în anul 2022 în România. Iar în tot acest timp s-a înregistrat un volum al tranzacțiilor de 5,8 miliarde de euro. În plus, în fiecare lună, Revolut Buiness adaugă câte 1.000 de noi clienți.

„În 2024, România a fost una dintre piețe noastre principale cu cea mai mare creștere a bazei de clienți Revolut Business. Am adăugat, în medie, peste 1.000 de clienți noi Revolut Business pe lună. De când am început să oferim servicii companiilor și firmelor de pe piața locală, clienții B2B au efectuat tranzacții de peste 5.8 miliarde de euro pe piața locală și procesăm lunar tranzacții de peste 345 milioane de euro pentru clienții Revolut Business, din diverse industrii (consultanță, turism, e-commerce, IT, marketing și publicitate)”, a mai declarat Mariia Lukash, Head of Growth regiunea CEE.