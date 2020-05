Demonstrată drept un fals ordinar, acuza a căpătat nuanțe hilare când s-a dovedit că, de fapt, singurul colaborator cert al Securității de pe lista GDS era tocmai cel ascuns prin forfecare, dar descoperit de Evenimentul ZIlei în fostele arhive secrete ale SIE și CNSAS: celebrul autor de ficțiune de la Humanitas, Lucian Boia, un rival declarat al omului de știință Ioan Aurel Pop

„Când academicianul Ioan Aurel Pop, în Săptămâna Patimilor, a susținut că bătrânii nu sunt periculoși, a devenit pe dată bătrân periculos el însuși.

E de neimaginat și inadmisibil, după domnul Andrei Cornea , un „om de știință” care „subminează știința”. „De necrezut”. Causa causorum ? „Nesăbuitul” academician ar fi făcut, în Periculoșii bătrâni, un „insuportabil proces de intenție autorităților”. N-are altceva de făcut decât să apere „bătrânețea bătrânilor”? Cum să-i aperi pe bătrânii ăștia care și-au trăit traiul? Pe infectivii care sunt uciși din priviri la o coadă, dacă tușesc sfios în cot?

Eleganța discursului îndrăgostit de semeni al academicianului Ioan Aurel Pop impune, nu și contestările domnului A.C. La vremuri de pandemie, polemicile cu fălci încleștate și scrâșnirea dinților (stil care pe care), conținând dispreț și ură, nu dau bine și nu fac bine”, subliniază cunoscuta scriitoare Magda Ursache într-o cronică gazetărească.

TR-ist grănicer la frontiera cu URSS