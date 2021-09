Anunț important pentru cei cu centrale termice. Primesc bani automat

Românii care au centrale termice și care s-au declarat nemulțumiți de distribuitorii de gaze naturale o să fie compensați.

Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele ANRE, a vorbit despre două proiecte prin care își dorește să îmbunătățească relația cu publicul. Mai exact, este vorba despre două proiecte de reglementări postate pe site-ul Autorității, pentru consultare publică.

Sume între 30 și 100 lei pentru clienții nemulțumiți

Vicepreședintele ANRE a declarat că aceste despăgubiri se oferă automat, nu la solicitarea clientului.

În cazul în care contuarul oamenilor este citit de la distanță sau regulile contractului nu sunt respectate, aceștia o să primească suma de 30 de lei. Dacă clienții se plâng de relația cu distribuitorii sau dacă contuarul nu li se citește o dată la 6 luni o să fie compensați cu suma de 100 lei.

„Pe parte de energie electrică e vorba de o completare a standardului deja existent. Propunem trei noi categorii de compensații în cazul consumatorilor casnici, cărora nu li se citește contorul cel puțîn o dată la șase luni. În acest caz, distribuitorul vă fi obligat să plăteascaă compensații de 100 lei dacă nu e respectat termenul. În cazul consumatorilor care și produc energie electrică prin instalație proprie, centrale fotovoltaice, citirea în cazul lor trebuie să fie lunară, în caz contrar compensația propusă este de 30 de lei. Pentru cei care au deja contoare care se citesc de la distanță, acestea pot fi citite în fiecare lună și trebuie puse la dispoziția acestor consumatori sisteme informatice unde se pot urmări consumul și situația contorului. Dacă nu se asigură aceste servicii, se plătesc 30 de lei pentru fiecare caz în parte”, a declarat vicepreședintele ANRE.

Fiecare reclamație este luată în considerare

Acesta a transmis că își dorește să facă relația mai ușoară între distribuitori și clienți, iar această compensare este dovada că reclamația clienților contează.

„Pentru gaze naturale, obligativitatea citirii e la maximum trei luni o dată. Propunerea este să se acorde compensații de 100 de lei pentru clienții cărora cel puțîn la trei luni nu li se citește contorul. Pentru a simplifica și reduce birocrația privind schimbarea furnizorului sau semnarea noilor contracte, standardele prevăd termene și pentru distribuție, nu doar pentru furnizor, pentru a confirma într-o singură zi lucrătoare depunerea unei solicitări de semnare a unui nou contract de distribuție de către noul furnizor ales sau un termen de două zile pentru a comunica data de la care se face schimbul furnizorilor. Dacă aceste termene nu se respectă, sunt propuse compensații.

Odată ce aceste termene au fost depășite, plățile se fac automat de către distribuitori odată cu următoarea factură din următoarea lună. Sunt termene și pentru a răspunde reclamațiilor și sesizărilor clienților, așa cum e situația, de exemplu, când un client sesizează că nu are presiune corespunzătoare la gaze, la acea sesizare trebuie să se răsundă într-un anumit termen. Dacă se cere verificare la fața locului, aceasta trebuie să aibă loc în maximum cinci zile lucrătoare. Am propus 20 de lei de compensații, iar pentru fiecare zi în plus față de acest termene încă 5 lei”, a mai declarat Zoltan Nagy-Bege.