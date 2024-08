Social Anunțul care le ușurează radical viața șoferilor. Schimbarea vine din toamnă







Registrul Auto Român (RAR) are în plan să aloce 4 milioane lei, fără TVA, pentru dezvoltarea de software personalizat. Contractul, cu o durată de 9 luni, vizează achiziția a 325 de extensii (funcționalități noi) pentru proiectul de dezvoltare software intitulat „Pachet aplicații software și servicii IT pentru eficientizarea relației cu clienții și a activității RAR-RA”, finalizat în acest an.

Registrul Auto Român le ușurează viața șoferilor

RAR vrea să se axeze pe îmbunătățirea eficienței aparatului administrativ al RAR prin integrarea noilor tehnologii informatice pentru comunicare și transfer de date; adaptarea serviciilor RAR la nevoile solicitanților; furnizarea de servicii eficiente și accesibile 24/7; și asigurarea unui acces facil la informațiile oferite de RAR.

Alte obiective sunt:

transparența în exercitarea actului administrativ;

conformitatea cu standardele administrației europene pentru interconectarea cu sisteme similare din Uniunea Europeană;

interoperabilitatea cu sistemele naționale și internaționale.

Principalul obiectiv al proiectului este modernizarea aplicațiilor de business curenteutilizate de structurile departamentale, precum și asigurarea interoperabilității acestora cu mediul de lucru și aplicațiile existente în cadrul instituției.

Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire al contractului va fi „cel mai bun raport calitate-preț”. RAR A anunțat că termenul-limită pentru primirea ofertelor este 4 septembrie 2024, ora 15:00. Registrul Auto Român (RAR) este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) ca autoritate competentă în domeniul vehiculelor rutiere, siguranței rutiere, protecției mediului și asigurării calității.

HUB-ul MAI a făcut îmbunătățiri

HUB-ul Ministerului Afacerilor Interne confirmă în continuare eficiența și utilitatea sa. Platforma este un centru esențial pentru accesarea serviciilor publice ale MAI, funcționând ca un ghișeu unic de tip „one-stop-shop”.

Începând cu 1 august, HUB-ul MAI a făcut mari îmbunătățiri la secțiunea de obținere a cazierului judiciar online, integrându-se acum cu sistemul național de achiziții publice (SEAP – https://www.e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100002081), potrivit Capital.

Utilizatorii pot obține cazierul judiciar imediat, eliminând necesitatea de a aștepta sau de a se deplasa la ghișeele fizice. Ei au și alte beneficii.