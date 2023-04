Anunțul care a cutremurat fotbalul românesc. Dorinel Munteanu, victima unui mari tragedii. Cum a scăpat din catastrofa de la Balotești

Pe 31 martie 1995, Dorinel Munteanu și Tibor Selymes au fost la un pas să se urce în aeronava Airbus A310”Muntenia”, a companiei Tarom, care zbura pe ruta Bucureşti – Bruxelles și care s-a prăbușit pe câmpul de la Baloteşti. În urma accidentului aviatic, 60 de persoane au murit.

Cu două zile înainte, Dorinel Munteanu jucase pentru România împotriva Poloniei (2-1), în preliminariile Euro 1996, alături de Tibi Selymes, coechipierul său de la Cercle Bruges (Belgia). Acesta a povestit că a avut mare noroc că nu s-a urcat în avion și că nu a fost printre victime.

„Când aveam miercuri acţiune la naţională, eu şi Tibi alegeam să ne întoarcem în Belgia în ziua următoare. După partida cu Polonia am prins ultimele bilete în avionul de joi. Dacă nu am fi găsit pentru ziua aceea, am fi luat pentru vineri, chiar la cursa aia blestemată”, a dezvăluit Dorinel Munteanu. „A fost o ştire la radioul naţional, unde au anunţat că şi eu, şi Tibi eram în cursa care s-a prăbuşit. Îţi dai seama ce a fost acasă, în sufletul familiilor noastre? Mai ales că nu existau telefoane mobile, să suni imediat şi să explici ce şi cum…”.

Dorinel Munteanu a mai povestit că familia lui s-a speriat foarte tare și că a găsit cu greu un telefon pentru a îi suna și pentru a le spune că este bine.

„Într-un final, am sunat de la sediul clubului Cercle Bruges, din Belgia. Am prins legătura acasă şi i-am liniştit pe toţi. Soacră-mea nu credea în ruptul capului că nu am fost în avion, chiar şi după ce mi-a auzit vocea. Aşa era de speriată! Dumnezeu să-i ierte pe toţi cei morţi atunci, că n-aveau nici o vină!”, a declarat Dorinel pentru Libertatea.

Totul despre Dorinel Munteanu

Dorinel Munteanu s-a născut la Grădinari (judeţul Caraş- Severin) şi a avut o copilărie dificilă. Mama lui. nemţoaică la origine, a fost o femeie cinstită şi vrednică, dar amărâtă. Aceasta lucra ca femeie de serviciu la şcoala din sat și a murit în 1991 din cauza unei boli la plămâni.

Acesta a fost pasionat de fotbal încă de mic și nu a renunțat la visul lui. „Îşi dorea atât de mult să facă sport, încât atunci când mergeam în deplasare la unele meciuri de fotbal se arunca direct în portbagajul Daciei cu care plecam! Se buluceau câte zece în maşină, dar Dorinel alegea mereu portbagajul. Îi plăcea lui acolo!” a povestit Mihai Mărăşescu, profesor de sport în Grădinari.