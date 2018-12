Anunț CUTREMURĂTOR despre Schumacher. „După o lungă perioadă de TRISTEȚE, am ÎNCHIS acest CAPITOL”

Fostul manager a lui Michael Schumacher a declarat că, din punctul său de vedere, fostul campion nu-și va mai reveni niciodată, iar acum toată familia se așteaptă la ce este mai rău.





În urmă cu cinci ani, Michael Schumacher a avut un accident la schi, în urma căruia nu și-a mai revenit. Fostul său manager, Wili Weber, a dezvăluit că nu mai crede că fostul mare campion de Formula 1 îşi mai poate reveni,scrie Cancan.

„După o lungă perioada de tristețe, am reușit să îi pun capăt. Am închis acest capitol. Dacă nu aș fi făcut asta, probabil că aș fi înnebunit. Am avut cea mai bună și plină de succes perioada împreună. Am stat alături 20 de ani, la bine și la greu. Dar am ajuns în punctul în care nu ne mai controlăm singuri soarta”, a spus Weber.

Şi Jean Todt, fostul şef al celor de la Ferrari, a dezvăluit că îl vizitează de două ori pe lună pe Michael Schumacher.

„Îl iubesc pe Michael. Îi vizitez familia. Mi-aş dori ca situaţia să fie alta. Când lumea mă întreabă care e cea mai frumoasă amintire pe care o am, le spun de Suzuka 2000. Michael a devenit campion mondial. I-am zis: din punct de vedere profesional, lucrurile se vor schimba între noi. Nu s-a întâmplat aşa pentru că aveam atât de multă pasiune pentru succes, încât atunci când s-a întâmplat am vrut să luăm următorul trofeu”, a spus Jean Todt.

