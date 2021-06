„Fiind vorba de implementare efectivă, probabil de mâine, așa am auzit și data trecută, implementarea efectivă a acestor măsuri ține de autoritățile elene. În momentul în care ele sunt comunicate oficial și în momentul în care am primit comunicarea oficială, am modificat și condițiile de călătorie, tocmai ca cetățenii români să știe la ce să se aștepte când pleacă spre Grecia”, a transmis Oana Darie, reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe.

Pericol de incendiu în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află sau care intenționează să se deplaseze în Grecia că Secretariatul de Stat pentru Protecție Civilă elen a emis o avertizare referitoare la creșterea riscului privind producerea unor incendii de vegetație din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă.

Zonele cele mai expuse fiind: ​​Attica, Evia (cu excepția Skyros), Kythera, Fokida, Fthiotida, Magnisia, Larissa (Sterea și Tesalia), Achaia, Corint, Argolida, Arkadia și Lakonia în Peloponez, precum și pe insula Rodos.

Autoritățile elene recomandă tuturor persoanelor să evite aprinderea focului în aer liber, iar în cazul în care observă un incendiu sau semnele premergătoare producerii unui astfel de dezastru, să apeleze de urgență serviciul de pompieri la numărul de telefon 199 și să transmită detalii în legătură cu locația și punctul exact în care se află apelantul, locația incendiului și direcția de manifestare/răspândire a acestuia, cât și tipul de vegetație care arde.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români că instrucțiuni în limba engleză privind modul de acțiune în caz de incendiu sunt disponibile pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Protecție Civilă din R. Elenă https://www.civilprotection.gr/en/forest-fires.

Românii care au probleme în Elada pot să se adreseze Ambasadei

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena (+302106774035) și Consulatului General al României de la Salonic (+302310340088), apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Grecia (+306978996222) și Consulatului General al României de la Salonic (+306946049076).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță" (http://www.mae.ro/app_cs), cu informații și sfaturi de călătorie.