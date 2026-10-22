Șoferii care circulă pe rețeaua de drumuri din România trebuie să fie atenți la o întrerupere temporară anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Măsura vizează utilizatorii care obișnuiesc să achite taxele de drum utilizând mijloace electronice și instrumente bancare specifice.

Restricțiile sunt determinate de lucrări de actualizare tehnică la nivelul sistemului bancar, fiind impuse de cerințele marilor rețele internaționale de plăți. Conducerea instituției de infrastructură a detaliat programul și motivele acestei pauze tehnice.

„Cardurile emise de BCR nu vor putea fi utilizate pentru plata rovinietei şi a TollRo timp de 4 ore şi 15 minute. CNAIR informează utilizatorii reţelei de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale că Banca Comercială Română (BCR) va implementa în noaptea de 23 spre 24 octombrie 2026 (vineri spre sâmbătă) o actualizare impusă de Visa/ Mastercard. Pentru această actualizare este necesară oprirea temporară a sistemului propriu de carduri al băncii”, arată, joi, CNAIR, într-un comunicat de presă.

Intervalul orar în care sistemul va fi nefuncțional este vineri, 23 octombrie 2026, începând cu ora 23:45, și se va încheia sâmbătă, 24 octombrie 2026, la ora 04:00. În acest interval, posesorii cardurilor emise de această bancă nu vor putea finaliza tranzacțiile pentru rovinietă sau TollRo prin intermediul portalului dedicat și nici prin intermediul aplicațiilor mobile oficiale ale CNAIR. Autoritățile menționează însă că utilizatorii care folosesc carduri emise de alte bănci nu vor fi afectați.

Pentru a preveni orice situație neplăcută sau riscul de a circula fără achitarea taxelor obligatorii, șoferii au la dispoziție mai multe opțiuni de rezervă.

Pe de o parte, rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data oficială de începere a valabilității. În ceea ce privește tichetul de rută, acesta poate fi obținut în avans cu până la 24 de ore înainte de momentul estimat pentru începerea deplasării.

De asemenea, conducătorii auto pot cumpăra roviniete de la distribuitorii autorizați, apelând la alte instrumente și mijloace de plată disponibile pe piață. Pentru tichetele de rută, alternativele includ achiziționarea directă de la subunitățile specializate ale CNAIR.