Anunţ despre centrele de vaccinare din Bucureşti. Prefectul Berbeceanu are veşti bune, pe care le-a transmis pe Facebook:

„Astăzi a debutat activitatea în cele 5 noi centre, cu 22 puncte de vaccinare, deschise în municipiul Bucureşti, dedicate în primă fază vaccinului AstraZeneca.

Atât programările, cât şi activitatea de vaccinare propriu-zisă funcţionează foarte bine! Am fost încântat să constat că persoanele întâlnite în zonele pre şi post vaccinare erau mulţumite de serviciile medicale şi de condiţiile oferite.”

Totodată, Berbeceanu le-a mulţumit cadrelor medicale pentru dedicare şi implicare. Prefectului Capitalei a dezvăluit în ce zone funcţionează cele 22 puncte noi de vaccinare:

– Circul Metropolitan Bucureşti – Aleea Circului , nr. 15, Sector 2 – 7 puncte de vaccinare;

– Centrul Medical Veridia, Strada Matei Basarab, nr. 45, Sector 2 – 3 puncte de vaccinare;

– Grand Arena Mall, Bulevardul Metalurgiei, nr. 12 – 18, Sector 4 – 6 puncte de vaccinare;

– Centrul multifuncţional Sfântul Andrei, Liberty Mall – etaj 1, Strada Progresului, nr. 151 – 171, Sector 5 – 4 puncte de vaccinare;

– Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon”, Bulevardul Aviatorilor, nr. 34 – 36 – 2 puncte de vaccinare.

În urma deciziilor luate de Biroul Politic Național al PNL, care s-a reunit sâmbătă, 13 februarie, s-a decis ca actualul prefectul Bucureştiului să fie înlocuit. Înlocuitorul lui Berbeceanu va fi ales de conducerea USR PLUS.

PNL va avea 23 de prefecți și 47 de subprefecţi, USR PLUS 14 prefecți și 28 de subprefecti, iar UDMR va avea 5 prefecți și 10 subprefecţi.

Cât mai rămâne Berbeceanu în funcţie

Copreședintele alianței USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat duminică că Traian Berbeceanu nu va rămâne mult timp în funcția de prefect. El a motivat că PNL a dorit alte prefecturi, astfel că fostul șef al BCCO Alba va mai ocupa funcția.

„Vom vedea care va fi decizia luată împreună cu colegii de la București, din organizația București. Chiar o să am o discuție cu ei. Vom decide împreună, nu avem genul acesta de absolutisme în PLUS. Eu am spus atunci domnului Berbeceanu, care după ce s-a anunțat împărțirea prefecţilor, dânsul își lua la revedere…

Dânsul e prefect și va fi prefect până în ultima zi, care poate să însemne câteva săptămâni, încă o lună, două, trei. Suntem în plină pandemie, e nevoie acolo de claritate, e nevoie că cel care își asumă responsabilitatea asta și de prefect, să știe că are toate elementele să ia toate deciziile până în ultimul moment”, a declarat Cioloş.

