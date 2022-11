Pensiile nu se majorează în același procent pentru toată lumea. Care sunt ultimele calcule

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat care sunt scenariile de majorare a pensiilor, de la 1 ianuarie și cum vor fi acordate ajutoarele sociale pentru bătrânii cu venituri reduse. El a precizat că toate măsurile ce vor fi aplicate nu sunt noi și că se vor regăsi în proiectul de buget aferent anului viitor.

„Așa cum am procedat și la primul pachet social implementat de acest guvern, şi cum am procedat pe tot parcursul acestui an, avem în primul rând în vedere majorarea tuturor pensiilor de la 1 ianuarie 2023, după care avem câteva scenarii la care lucrăm, pentru a sprijini populația, pentru plafonarea prețurilor pentru toți, discutăm de energie, dar și măsuri sociale pentru categoriile vulnerabile”, a declarat Marius Budăi.

Potrivit spuselor sale, toate măsurile sociale, pornind de la procentul de majorare a pensiilor și până la ajutoarele sociale se vor regăsi în proiectul de buget aferent anului viitor.

„Se va regăsi în propunerea de buget pe anul 2023, în primul rând, procentul de majorare a pensiilor, după care vom discuta despre măsurile pe care suntem obligați, trebuie să le luăm. Sunt extrem de necesare pentru a sprijini în primul rând categoriile vulnerabile”, a spus ministrul Marius Budăi.

Cele trei variante de lucru aflate la guvern

Există trei variante de lucru pentru majorare pentru pensii, începând cu anul viitor, care vor fi discutate în coaliția de guvernare. Prima variantă prevede o majorare a pensiilor cu 10% care va avea un impact bugetar de 11 miliarde de lei. În aceast caz, autoritățile ar putea acorda pentru beneficiarii de pensii minime un ajutor social astfel încât veniturile să nu depășească 2.200 de lei. A doua variantă de lucru propune o majorare cu 10% a pensiilor plus un ajutor lunar cuprins între 700 – 1.000 lei, pentru cei cu pensii sub 1.500 lei sau 2.000 lei. Cea de-a treia variantă, care acoperă și inflația, are în vedere o majorare de 15% a pensiilor, cu un impact bugetat de 16,5 miliarde de lei. În acest caz nu vor mai fi acordate ajutoare sociale.

„Dacă vorbim despre solidaritate socială, atunci discutăm despre o majorare a tuturor pensiilor, bineînțeles, cu un procent care se va regăsi în propunerea de buget. Noi, PSD, am spus cel puțin 10%. După care avem nevoie și de un sprijin suplimentar pentru categoriile vulnerabile. Aceasta este solidaritate socială, să sprijini categoriile vulnerabile, mai ales în momente de criză”, a mai spus Marius Budăi.

Ministrul a precizat că aceasta este varianta agreată de PSD, care va fi propusă în Guvern, de majorare a pensiilor cu 10% și acordarea unui ajutor social celor care au nevoie.

„Eu personal aș merge pe varianta aceasta, o variantă de majorare cu cel puțin 10% a tuturor pensiilor bazate pe contributivitate, dar și sprijin pentru categoriile vulnerabile. Toate exemplele de sprijin de mai sus au fost deja implementate de acest guvern. Prima dată am venit cu acea variantă până în 2.200, am avut și variantă fixă, vom decide în coaliție și vom anunța. Cert este că avem în calcul și avem în atenție astfel de măsuri pe care să le implementăm în această iarnă”, a mai spus Marius Budăi.

Cum se aplică procentul de majorare a pensiilor

Ministrul Muncii a mai arătat că pensiile nu cresc cu aceeași sumă pentru toată lumea deoarece se majorează punctul de pensii. El a precizat că este susținătorul unei majorări pentru toată lumea, mai ales că este vorba despre o perioadă dificilă.

„Ca să înțeleagă toată lumea, pensiile nu se majorează în același procent pentru toată lumea. Pensiile cuprind în interiorul lor puncte de pensie și noi majorăm valoarea punctelor de pensie, valoarea punctului de pensie, așa cum este și legal și constituțional. Deci nu majorăm același procent. Eu sunt susținătorul unei majorări pentru toată lumea, pentru că toți au contribuit, unii mai mult, alţii mai puțin, dar trebuie, de altfel să fim și conștienți de perioada grea pe care o traversează întreaga lume, nu numai România, acum să sprijinim categoriile vulnerabile. Practic, trebuie să facem tot posibilul să nu lăsăm pe nimeni la marginea societății”, a mai spus ministrul Muncii, Marius Budăi.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, la rândul său, noi ajutoare pentru pensionari. Pe lângă majorarea pensiilor, este posibil ca acestea să mai beneficieze, în funcție de valoarea veniturilor, și de vouchere sociale. Premierul a spus că este nevoie de așa ceva pentru ca persoanele vârstnice să treacă mai ușor peste perioada iernii.

„Pensionarii vor fi ajutați, așa cum au fost ajutați de când am preluat guvernare, cu tot ceea ce putem, pentru că au nevoie de ajutor și trebuie să îi ajutăm. Nu putem să discutăm despre sume. Este posibil să primească și ne-am angajat să majorăm pensiile. De asemenea, în funcție de banii de la buget, vom acorda și acele vouchere, astfel încât să-i sprijinim să treacă prin iarnă”, a anunţat şeful Executivului, conform Antena 3 CNN.