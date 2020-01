„Din fonduri europene o să avem bani, dar puțini, și atunci trebuie să ne îndreptăm către partenerii financiari externi, să ne împrumutăm, să creștem gradul de îndatorare al țării, pentru că în acest moment este sub media europeană. Am avea nevoie de 40 de miliarde de euro în următorii 10 ani pentru a pune la punct infrastructura rutieră și feroviară. România își permite acest lucru”, a declarat Lucian Bode la Digi24.

Ministrul Transporturilor susține că pentru anul în curs au fost alocați suficienți bani de la buget pentru proiectele de infrastructură existente. „Am avut o execuție în 2017 de 8,1 miliarde de lei, în 2018 de 7,5 miliarde, în 2019, 11,2 miliarde. Avem 12,1 miliarde de lei bani alocați prin legea bugetului. Pe fonduri europene am avut anul trecut 5,9 miliarde de lei alocați, am executat 4,2 miliarde, iar în acest an avem 6,4 miliarde.

Este falsă ideea că nu sunt alocări suficiente”, susține ministrul Transporturilor, conform aceleiași surse. Oficialul a mai spus că în acest moment sunt în lucru 134 de kilometri de autostradă, iar până la finalul anului ar putea fi dați în folosință între 45 și 100 de kilometri.

Frustrare de 6 ore

Potrivit ministrului Transporturilor, până la finalul lunii ianuarie, Executivul trebuie să ia o decizie în privința finanțării autostrăzii Comarnic – Brașov. „Autostrada Comarnic Brașov este exemplu de cum să îți bați joc de România. (…) Pe termen scurt trebuie să rezolvăm cele două variante ocolitoare Comarnic și Bușteni. Trebuie să rezolvăm într-un timp scurt pentru că bani sunt. Până la sfârșitul lunii ianuarie prim-ministrul va ieși și va spune care este soluția”, a arătat Bode. Acesta a recunoscut că s-a simțit fustrat pentru faptul că a făcut peste 6 ore până la Brașov.

În privința autostrăzilor din zona Moldovei, Bode susține că există finanțare pentru finalizarea studiului de fezabilitate a autostrăzii A7 – Ploiești – Buzău – Focșani – Siret, în timp ce pentru Autostrada Unirii, A8, urmează să fie luată o decizie în perioada următoare, fiind alocați toți banii pentru tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț (200 de km). La mijlocul anului, antreprenorul ar trebui să aibă gata studiul de fezabilitate.

