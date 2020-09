Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep și Horia Tecău au dat în judecată Guvernul României, din cauza faptului că celebra competiție de tenis din care se desfășura an de an la Arenele BNR a primit interzicerea de a mai fi organizată. Însă, acțiunea lor a fost în zadar.

Ion Țiriac a mărturisit că această piedică din partea politicului a dus la pierderea unei sume uriașe pentru Capitală.

Miliardarul a explicat câți bani a pierdut Capitala, pentru că nu mai are turneu de tenis, și a dat exemplu turneul de la Madrid. Mai mult, Țiriac explică ce impact mediatic ar fi avut Bucureștiul, pe durata competiției, deoarece s-ar fi auzit despre turneul din România în toată lumea.

„E trist că am pierdut și turneul ATP de la București. Nu înțelege lumea că, datorită acelui turneu, România avea publicitate, 7 zile, în 60-70 de țări. În 2019, turneul de la Madrid a produs orașului peste 130 de milioane de euro profit, din taxe și din cheltuielile făcute în timpul acestor 10 zile.

N-or fi fost 100 de milioane la București, dar 10-12-14-15 le-ar fi luat! Cum e posibil ca această situație să se perpetueze… n-am înțeles! Atât Halep și Năstase, cât și eu sau Tecău am dat în judecată Guvernul, dar am fost respinși, ni s-a spus că nu suntem întemeiați”, a spus Ion Ţiriac pentru GSP.

Guvernul, pus la zid de Țiriac

„Să sperăm că acest Guvern își va aduce aminte de federația asta care a trăit de pe o zi pe alta, ea fiind singura federație care a fost într-o semifinală de Campionat Mondial, adică în 2019 în FED Cup.

Dacă oamenii ăștia nu execută câteva centre naționale în diverse colțuri ale țării și nu adoptă acești mii și mii de copii, atunci, numai cu talent, noi dispărem! Năstase, Halep, Ruzici, Tecău nu se cumpără de la supermarket. Se nasc, dar se nasc cu niște sacrificii ale părințilo”, a spus Țiriac pentru Gsp.