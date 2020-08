De această dată, despărțirea care a luat prin surprindere pe toată lumea are loc la Hollywood. După ce apropiații lui Gerard Butler și ai iubitei sale, Morgan Brown, se așteptau ca aceștia să își unească destinele, cei doi au ales să se deparată. Aceștia au fost împreună timp de 6 ani de zile. Se pare că de-a lungul anilor, cei doi ar fi avut neînțelegeri majore. Deși aceștia au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, se pare că de această dată nu mai există cale de întoarcere, scrie Cosmopolitan.

Gerard Butler, 50 de ani, și iubita sa, designerul Morgan Brown în vârstă de 49 de ani, au fost prima oară văzuți în public în septembrie 2014. Cei doi s-au despărțit în 2016, după care și-au reluat relația în 2017. La momentul respective, Gerard Butler a declarat că „aș vrea să am unul sau doi copii. Este timpul”, scrie People.

Gerard Butler este unul dintre cei mai de succes actori de la Hollywood. Acesta a jucat în producții celebre precum „Cod Roșu la Casa Albă”, „300 – Eroii de la Termopile”, „Motivat să ucidă”, „Adevărul gol-goluț”, „Recompensă cu bucluc”, și multe altele.

Gerard Butler s-a iubit și cu Mădălina Ghenea

Gerard Butler (42 de ani) şi Mădălina Ghenea (24 de ani) s-au cunoscut în 2012, în timpul filmărilor pentru reclama la lamele de ras Super Max, un brand din Dubai. Cei doi au fost surprinşi apoi de paparazzi în ipostaze tandre pe Coasta de Azur.

Potrivit vanityfair.it, Mădălina Ghenea scria pe Twitter: „Sunt cea mai fericită femeie din lume”.

Gerard Butler declara într-un interviu pentru revista americană Men’s Journal că frumuseţea Mădălinei Ghenea l-a amuţit pur şi simplu prima dată când a zărit-o.

„Când Mădălina a intrat în camera unde o așteptam să mergem să filmăm un spot publicitar împreună, m-a năucit frumuseţea ei. Pur şi simplu când am văzut-o prima oară, am amuţit. Am invitat-o pe loc să mergem împreună într-o călătorie în Islanda”, a declarat Butler, care a adăugat că a avut un presentiment bun în ceea ce o priveşte pe olteancă.