Pe lângă acestea, românii sunt nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar atunci când își alimentează mașinile sau când își cumpără țigări.

Întrebat de ce a crescut prețul barabulelor, directorul Institutului Cartofului Brașov, Sorin Chiru, a explicat că INS are în vedere primele șapte luni, și nu situația din prezent a pieței.

„Prețul unui kilogram de cartofi variază între 2 lei și 2.5 lei. În zonele tradiționale în care se cresc cartofi (Covasna, Brașov, Harghita, Suceava) recoltarea nu a început încă, ceea ce înseamnă că prețul va coborî. La prețul de 2 lei, fermierii de-abia își recuperează cheltuielile. Au crescut costurile la pesticide, la îngrășământ- iată alte cauze ale prețului. În plus, anul trecut a fost foarte dificil peste tot, nu numai la noi, din cauză că nivelul de producție al cartofului a fost diminuat în multe țări europene, precum Germania sau Olanda. Practic, cartoful care se consumă astăzi provine din recolta de anul trecut, de unde și creșterea. Plus costul de depozitare, costul energiei sau cel al sortării. De fapt, acum prețul s-a apropiat de valoarea reală. Înainte, când era 0.5 lei/kg, fermierii rezistau cu greu. De asemenea, condițiile climatice nefavorabile de anul trecut, dar și din 2019, au dus la acest preț. Au fost condiții foarte ciudate, ba a fost secetă, ba inundații. Toate acestea au contribuit la creșterea prețului. În plus, ploile au favorizat și mana cartofului, cea mai răspăndită boală a acestei legume”, a precizat Sorin Chiru.

„Nu mai este profitabil de când am intrat în UE”

Totodată, președintele Federației Naționale a Cartofului, Romulus Oprea, critică faptul că la INS sunt înregistrare

174.000 de hectare, în timp ce la APIA apar doar 33.000 de hectare, susținând că datele INS-ului nu sunt corecte

„2018 a fost un an critic pentru culturile de cartofi. Producțiile au fost foarte mici din cauză că au fost afectate de secetă și atacul de mană. Anul acesta la fel, drept urmare producțiile sunt mici, iar coroborate cu suprafețe mici, rezultă marfă puțină și scumpă. Și anul acesta ne vom confrunta cu o criză. Cartoful timpuriu e deja epuizat, se va trece la recoltare în zona tradițională, unde producțiile sunt afectate de fenomenele meteo, mai ales de umiditate și de atacul de mană. Ce se întâmplă acum e o bombă cu efect întârziat, noi ne așteptam de mult la chestia asta, din cauză că din momentul intrării României în UE, culturile de cartof nu mai sunt profitabile”, a punctat Romulus Oprea.

Pe de altă parte, în iulie 2019 faţă de iunie 2019, ouăle, carnea de porc şi telemeaua de vacă sunt produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, faţă de sfârşitul anului trecut, scumpiri importante au fost consemnate la tutun (plus 6,18%), combustibili (plus 4,79%) şi energie termică (plus 4,79%) iar preţuri în scădere au înregistrat gazele naturale (minus 4,93%) şi energia electrică (minus 0,61%).

