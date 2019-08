După eliminarea din Liga Campionilor, Neil Lennon a declarat că el şi jucătorii sunt singurii vinovaţi de acest lucru.

„Trebuie să fim mai nemiloşi în unele momente. Noi suntem singurii vinovaţi. E o mare dezamăgire pentru noi toţi. Trebuie să acceptăm criticile care vor veni. Trebuie să ne regrupăm şi să facem în aşa fel încât să ne calificăm în Europa League”, a declarat Lennon după meciul cu CFR, citat de site-ul clubului.

„Cu toţii ne-am dorit fotbal de Champions League şi doar noi suntem vinovaţi că nu am primit asta. Am fost prea desfăşuraţi, iar în momentele importante ale jocului am cfroprit motoarele. Jucătorii sunt dezamăgiţi şi acceptăm această vină ca un grup”, a mai spus tehnicianul.

Totodată, Lennon a subliniat că Celtic a fost „pasivă în prima repriză'”. „Nu am fost destul de fizici, nu am avut toate elementele jocului. Am fost avertizaţi la primul gol, dar nu am priceput şi am păţit din nou la fel”, a adăugat Lennon, potrivit Agerpres.

