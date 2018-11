Antrenorul echipei FCSB, luat peste picior: „Am auzit că este mai mult un contemplativ la antrenament”

Cornel Dinu l-a ironizat pe Nicolae Dică, antrenorul echipei FCSB, despre care a spus că nu are niciun cuvânt în vestiar.





Cornel Dinu este convins că Gigi Becali se implica în vestiarul echipei FCSB și în perioada în care „roș-albaștrii” erau pregătiți de Cosmin Olăriu sau Laurențiu Reghecampf. Însă, cei doi tehnicieni aveau abilitatea de-a masca intruziunea patronului. Dinu a declarat că Nicolae Dică nu are personalitate și nu se implică la ședințele de pregătire. Indiferent de felul în care se discută că Dică nu face singur echipa şi că are un rol mai mult decorativ, totuşi să ne aducem aminte că aceeaşi influenţă de creator de fotbal a patronului cred că era şi în perioada lui Olăroiu, şi a lui Reghecampf. Dar aceştia aveau o personalitate mult mai pregnantă, abilitate după părerea mea, mult mai buni meseriaşi decât Dică, despre care am auzit că este mai mult un contemplativ la antrenament. Spune-mi cum te antrenezi ca să îţi spun cum joci. Dacă vedem asemenea confuzii, asemenea deficienţe clare, crase în jocul FCSB-ului, este clar că antrenamentul nu e în regulă", a spus Dinu la Telekom Sport.

