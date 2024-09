Antony Blinken și David Lammy, misiune la Kiev. Ucraina ar putea primi acordul să lovească Rusia cu arme occidentale

Londra. Secretarul de stat american Antony Blinken va întreprinde, zilele acestea, o nouă vizită în Ucraina, la Kiev. El va fi însoțit de omologul său britanic, David Lammy, pentru a reafirma susținerea împotriva invaziei rusești.

Oficialul american și omologul său au făcut anunțul într-o conferință de presă comună. Secretarul de stat american a ajuns luni, 9 septembrie, într-o vizită în Marea Britanie.

Secretarul de stat american se află într-o vizită oficială în Regatul Unit al Marii Britanii, unde s-a întâlnit cu omologul său David Lammy. Cei doi au purtat discuții cu privire la susținerea pentru Ucraina, dar și despre tensiunile din Orientul Mijlociu. Într-o conferință de presă, Antony Blinken a anunțat că, împreună cu omologul său britanic, va întreprinde o vizită la Kiev, în zilele următoare.

Potrivit unor informații de pe platforma Telegram, care fac referire la surse citate de publicația Axios, cei doi și-ar putea da acordul pentru folosirea armelor occidentale cu raze lungă de acțiune în atacuri asupra teritoriului rus.

US Secretary of State Antony Blinken and Foreign Secretary David Lammy are holding a news conference in London ahead of a visit to Ukraine later on this week https://t.co/5VDjsJVAFm

Până la acest moment nu există o confirmare oficială conform căreia Antony Blinken și David Lammy și-ar da acordul pentru folosirea armelor occidentale cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei. Există mai multe speculații apărute în spațiul public legat de acest subiect.

Săptămâna trecută, în Germania, șeful Pentagonului, Lloyd Austin a refuzat să-i dea această permisiune președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi s-au întâlnit la baza militară de la Ramstein, în cadrul Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei.

Situaţia de pe câmpul de luptă arată că Rusia şi-a mutat unele avioane, folosite împotriva Ucrainei, în afara razei de acţiune a rachetelor ATACMS. Rusia folosește bombe ghidate cu planare. Acestea sunt arme cu mare putere distructivă.

Great to see my friend and valued partner Minister @rustem_umerov at Ramstein today shortly after our meeting at the Pentagon last week. The U.S. is working with our allies and partners to help Ukraine meet its current battlefield needs while forging its long-term security. pic.twitter.com/14E18MmNkr

