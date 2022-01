Antonia a cedat! A ajuns să fie urmărită non stop: „Eu sunt o victimă”

Popularitatea vine la pachet cu o serie de momente plăcute, dar și cu o mulțime de situații tensionate. Antonia este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iar contul ei de Instagram este urmărit de 2,7 milioane de persoane. Viața personală și profesională a vedetei a fost foarte discutată în mediul online, iar cântăreața a fost urmărită zi de zi de diverse persoane curioase.

Antonia a mărturisit că își respectă fanii, dar detestă persoanele care o critică pe rețelele de socializare. Aceasta a declarat că oamenii trebuie să își vadă de viața lor și să nu mai fie preocupați de postările ei.

Antonia, victima rețelelor de socializare

„Postează doar ce vrei tu să se vadă. Bucurați-vă de viața voastră și în privat pentru că este o bucurie mult mai pură.Ne-am obișnuit foarte mult să ne expunem, să le arătăm oamenilor tot ceea ce facem, ceea ce nu este rău.

Dar sunt și mulți oameni care îți vor răul și îți trimit energii negative. Măcar gășiți un echilibru. Adevărul este că suntem blocați pe treaba asta, să vadă lumea ce facem, și eu sunt o victimă…altfel nu eram aici cu voi, pe story… Asta este părerea mea, nu înseamnă că am dreptate. Eu vreau să găsesc un echilibru. Morala poveștii este: Keep your stuff private!”, a fost mesajul Antoniei.

Antonia le-a sfătuit pe fanele sale să nu caute validări în mediul online și să se bucure de viața din spatele telefonului.

2021, an de coșmar pentru Antonia

În 2021, Antonia a fost cerută în căsătorie de Alex Velea și s-au relaxat în mai multe vacanțe de lux. Aceasta a avut parte și de o mulțime de momente tensionate, s-a infectat cu virusul COVID-19 chiar înainte de Revelion. Vedeta a povestit că își dorește ca 2022 să fie un an liniștit, mai ales din punct de vedere emoțional.

”2021 a fost un an bun, cu multe proiecte frumoase, muzică, chiar și câteva concerte, sunt foarte recunoscătoare pentru toate aceste lucruri. Am lansat și propria mea colecție cu About You, am fost una dintre măștile de la Masked Singer, show-ul de la PRO TV.

Din punct de vedere al familiei, mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine, sănătoși cu toții și acest lucru este esențial. Anul acesta a fost special pentru că Alexandru și cu mine ne-am logodit. A fost un moment deosebit!

De la 2022 îmi doresc şi mai multă muzică, mai multe concerte, proiecte frumoase și colaborări muzicale. Bineînțeles, călătorii, timp liber petrecut cu familia mea, cu cei dragi. Sănătate și liniște. 2021 nu a fost un an tocmai simplu din punct de vedere emoțional, cu destul de multe provocări”, a declarat Antonia, potrivit Click.