Politica Antonescu, iritat de favoritul Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului







Crin Antonescu a recunoscut că îl deranjează speculațiile potrivit cărora o candidatură a lui Ilie Bolojan ar fi mai potrivită. În ultimele zile, câteva voci de pe scena politică au vorbit despre retragerea sa din cursă. Valeriu Stoica, fostul președinte al PNL, l-a îndemnat să facă un pas înapoi în favoarea lui Ilie Bolojan.

Crin Antonescu: Da, de ce vă mint? Mă deranjează

Candidatul coaliției susține că aceste opinii provin de la persoane care nu fac parte din coaliție, dar care au influențat viața politică în trecut.

Crin Antonescu susține că scopul acestor declarații ar fi legat de „șubrezirea” candidaturii sale.

„Da, de ce vă mint? Mă deranjează, mă deranjează în măsura în care discuţiile acestea sunt făcute de nişte persoane care au apărut cam brusc şi cam organizat”, a afirmat Crin Antonescu.

În trecut, l-a lăudat pe Ilie Bolojan

Antonescu a menționat că l-a considerat pe Ilie Bolojan un posibil lider al PNL. Mai mult, în vara anului trecut, cei doi au discutat despre o eventuală candidatură.

„Să recapitulăm: în vara anului trecut, pe la Sfânta Maria, am ieşit public şi am spus: îmi pare rău, nu cred că PNL aveţi candidatul bun, uite, Bolojan ar fi un candidat bun. Am vorbit cu dânsul, i-am spus: de ce nu candidezi?”, a adăugat el.

Crin Antonescu a subliniat că a înțeles motivele pentru care acesta a ales să nu intre în cursă.

„Mi-a spus de ce nu candidează, nu am să redau aici. Avea dreptate”, a continuat candidatul coaliției.

Antonescu a menționat că, după anularea alegerilor din noiembrie, a avut din nou o discuție cu Ilie Bolojan despre posibilitatea ca acesta să candideze din partea PNL.

„Domnul Bolojan este cel care, finalmente, m-a sunat şi mi-a spus: sunt aici, cu ceilalţi lideri, biroul premierului, la concluzia asta am ajuns. (...)”, a subliniat el.

Crin Antonescu, despre atacurile din ultimele zile

Potrivit candidatului coaliției, persoanele care au încercat să influențeze opinia publică nu au legătură cu partidele sau cu programul său.

„De ce mă deranjează? Pentru că persoane care, de fapt, nu au de-a face cu viaţa acestor partide, cu opţiunile lor, cu programul meu, cu ce a făcut sau nu a făcut Ilie Bolojan până acum, de felul doamnei Lasconi, de felul altora, apar şi prescriu din nou românilor (…)”, a adăugat el.

Crin Antonescu a făcut referire la campania lui Traian Băsescu

„Cum au făcut-o şi în cazul lui Băsescu, cum au făcut-o şi cu Iohannis, că sunt aceiaşi, sunt cam aceiaşi, are dreptate şi JD Vance, dacă te gândeşti, şi vin acum şi salvează a nu ştiu câta oară naţiunea”, a continuat candidatul coaliției.

În opinia sa, toate apelurile respective fac parte dintr-o strategie de șubrezire a candidaturii sale.

„Apelurile respective mă deranjează pentru că ele fac parte, limpede, dintr-o strategie de a şubrezi candidatura mea”, a subliniat el.

Crin Antonescu a mai spus că că întreaga campanie, dincolo de insulte și calomnii, a avut ca temă principală ideea că PSD-ul nu va susține candidatura sa.

„E foarte clar: toată această campanie, dincolo de insulte, aberaţii, calomnii, a constat în ideea că nu o să susţină PSD-ul, că PSD-ul nu poate să accepte să nu aibă candidatul lui, că PNL-ul, mă rog, şamd”, a adăugat el.

Potrivit candidatului coaliției, Ilie Bolojan și-a expus opinia în mod transparent.

„Domnul Bolojan s-a pronunţat foarte limpede asupra acestei chestiuni”, a mai spus Crin Antonescu.

La final, candidatul coaliției a declarat că nu va semna petiţia privind candidatura actualului președinte interimar.