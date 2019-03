Detalii incredibile despre trecutul Antoniei. Ce făcea aceasta înainte de a deveni celebră în România. Artista a rupt tăcerea

Antonia este una dintre cele mai iubite artiste din România. La vârsta de numai 29 de ani, aceasta are cam tot ce își poate dori cineva: o carieră impresionantă și o familie absolut minunată.





Cu toate că acum se bucură de un success răsunător, în urmă cu câțiva ani buni, nu se întâmpla același lucru. Antonia a dezvăluit recent ce meserie avea înainte să devină celebră.

Așa cum probabil deja toată lumea știe, Antonia a crescut în Statele Unite, după ce ea și părinții săi au părăsit România. Ei au locuit o perioadă în Utah, după care s-au mutat în Nevada, mai exact în excentricul Las Vegas.

Antonia a declarat că a fost nevoită să facă singură banii, pentru că părinții ei nu o mai puteau susține financiar. Ea a defilat pe mai multe catwalk-uri, iar experiența căpătată ca model a ajutat-o în cariera muzicală.

“Mi-a luat puțin mai mult timp, având în vedere că sunt două mentalități total diferite, plus că am crescut acolo și nu aveam niciun prieten aici. Mi-a fost greu să mă adaptez, dar m-am mișcat repede, am intrat în lumea modei, având în vedere că părinții mei nu mai puteau să mă ajute cu bani. Am fost nevoită să fac bănuții mei. Nu a fost pasiunea mea niciodată, am făcut-o pentru experiență, dar m-a adus pe drumul pe care mi l-am dorit eu. De fapt, a fost un pas intermediar. Mi-a fost însă greu și a durat ceva până m-am obișnuit. Poate și din cauză că am venit la 18 ani”, a dezvăluit Antonia pentru jurnaliștii de la VIVA!.

După ce a revenit din America, unde a făcut cursuri de canto, Antonia s-a căsătorit cu Vincenzo Castellano. Nunta lor a avut loc în 2011, dar după numai doi ani aceștia au divorțat. În timpul mariajului lor a apărut: Maya, care este crescută de buncii italianului.

Ulterior, cântăreața și-a refăcut viața alături Alex Velea, căruia i-a dăruit doi băieți: Dominic și Akim.

„Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, a mai povestit artista în cadrul aceluiași interviu, relatează okmagazine.ro.

