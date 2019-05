Anton Anton: ”România poate deveni primul producător de gaze al UE”

În cazul în care Brexit va avea loc, România va deveni primul producător de gaze din UE, astăzi fiind pe locul al treilea, a declarat marți ministrul Energiei Anton Anton la o conferință de profil.





Pe de altă parte, creşterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului că preţul de producţie internă pentru agenţii economici a devenit mai mare, nu reprezintă o problemă, mai spus Anton Anton, în cadrul aceleiași conferințe, arată Agerpres. ”Dacă preţul gazelor de producţie internă este mai mare decât gazele de import, industria se va orienta către gazele de import. Nu văd care e problema”, a afirmat Anton. Potrivit datelor Bursei Române de Mărfuri, preţul gazelor de producţie internă pentru luna aprilie a ajuns la 95,86 de lei pe MWh, în timp ce preţul pe bursa de la Viena (CEGH Front Month Index) este echivalentul a 81,79 lei pe MWh. În acest context, importurile de gaze au început să crească foarte mult de la începutul anului. De exemplu, arată sursa citată, în ianuarie, importurile au fost mai mari cu 55% faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

România are zăcăminte importante neexploatate

Anton a mai explicat, în cadrul aceleiaşi conferinţe, cum România are ocazia să devină cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană, dacă Marea Britanie va părăsi spaţiul comunitar. Ministrul își bazează afirmația pe zăcămintele neexploatate din Marea Neagră sau pe cele descoperite în Caragele, Buzău. ”Dacă Brexitul va avea loc, în scurtă vreme România va deveni primul producător de gaze din UE, astăzi fiind al treilea. Toate acestea necesită eforturi şi vrem să utilizăm aceste gaze în România, în folosul cetăţenilor şi al industriei gazelor româneşti. Vrem ca resursele pe care le avem să fie utilizate şi să fie puse în valoare”, a precizat ministrul. El a mai adăugat că în acest moment se redefinește harta gazelor naturale, având în vedere noile resurse descoperite în zona Mării Mediterane. „Pentru România, gazul natural este o şansă enormă nu numai azi, iar ceea ce se întâmplă în ultima vreme la nivelul întregii regiuni ne arată că harta gazelor naturale se rearanjează. Discutăm deja despre noi resurse găsite în Marea Mediterană, în apropierea Ciprului, Turciei, Israelului, Egiptului, fapt ce indică o altă potenţială zonă din care să aducem gaze. (…) Pentru România, gazele naturale reprezintă o şansă importantă de dezvoltare a comunităţilor locale, de revitalizare a industriei petrochimice şi de dezvoltare a economiei naţionale în ansamblul ei şi a zonei energetice bazate pe gaze naturale. În România, avem mai multe descoperiri, atât onshore, cât şi offshore. În ultima vreme, au fost în zona de ştiri apocaliptice profeţi care spuneau că mai avem gaze pentru 8 ani, pentru 10 ani şi anunţau apocaliptic că perioada de gaze din România s-a terminat. Ei, nu e aşa. S-a descoperit la Caragele un mare zăcământ onshore, dacă ne-am alimenta doar de acolo, ar ajunge pentru 5 ani”, a punctat ministrul.

În acest moment doar o treime din populaţia României are acces la reţelele de gaze, iar acest lucru nu este normal, crede ministrul Energiei. Ca o comparație, în Ungaria, ponderea e de peste 80%. ”Pentru a schimba această situaţie, am adus modificări la nivelul legislaţiei, am transmis drepturi de extindere a reţelelor. De asemenea, sunt cinci sau şase combinate petrochimice care foloseau drept resursă primară gaze şi care sunt închise. Nu ştiu dacă ne dorim să le redeschidem sau să facem altele noi, cert este că această industrie astăzi suferă o lipsă a materiei prime”, a mai declarat ministrul Energiei în timpul conferinței. (Sursa foto: Digi24)

