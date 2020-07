Protestatarii organizației Black Lives Matter, care au mărșăluit miercuri prin capitala Statelor Unite au fost înregistați când scandau: „Israel, te știm că omori și copii” („Israel, we know you, you murder children too”).

Nic Rowan, reporter al publicației Washington Examiner, a postat online o înregistrare video însoțită de următoarea explicație: „Era o chestiune de timp până când protestele din DC să devină antisemite”.

It was only a matter of time before the DC protests turned anti-Semitic. pic.twitter.com/YTbwwGuOYh

Rowan a notat că, după lozinca împotriva Israelului, manifestanții „au schimbat-o imediat cu sloganul standard „Black Lives Matter”.

Sloganul anti-Israel al protestatarilor BLM din Washington vine la câteva zile după ce organizația Black Lives Matter din Marea Britanie a declara pe Twitter:

„În timp ce Israel merge mai departe cu anexarea Cisiordaniei, politica britanică este legată la gură și nu are dreptul să critice Sionismul, iar instalările coloniștilor israelieni continuă, stăm că tărie alături de tovarășii noștri palestinieni. ELIBERAȚI PALESTINA!”

As Israel moves forward with the annexation of the West Bank, and mainstream British politics is gagged of the right to critique Zionism, and Israel’s settler colonial pursuits, we loudly and clearly stand beside our Palestinian comrades.

FREE PALESTINE.

— #BlackLivesMatterUK (@ukblm) June 28, 2020