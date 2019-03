Momente de groază la Antena 1! Vedeta a fost călcată de o mașină. A ajuns de urgență la spital

Antena 1. Momente de groază la trustul Intact Media. O vedetă de la Antena 1 a fost călcată de o mașină chiar pe trecerea de pietoni.





Aceasta voia să treacă strada și a fost lovită din plin de o mașină, care circula cu 80 de kilometri la oră.

Antena 1. Maria Ilioiu, controversata ispită de la „Insula Iubirii” a fost grav accidentată de o maşină pe trecerea de pietoni în urmă cu opt ani! Aceasta și-a revenit după ce a stat 2 zile în comă, scrie Cancan.

„Fier peste os, pur și simplu era parcată o mașină, pe trecere și nu puteam să mă asigur dacă vin sau nu o mașină și m-a agățat așa oglinda și m-a lovit direct, cu oglinda peste cot. 80 de kilometri la oră, eu nu-mi aduc aminte nimic, m-am lovit cu capul de asfalt…Am căzut cu capul de bordură, m-am trezit la spital după 2 zile, din comă, cu un ochi vânăt și cu o mână în ghips. Nu-mi amintesc nimic. Au trecut mulți ani, 7-8 ani, am rămas cu semn. Am făcut tatuajul pentru că aveam un semn foarte mare, pentru că toată lumea se băga în seamă cu mine și mă întreba. Dacă purtam o bluză fără mâneci, se vedea” a povestit Maria Iliou, la „Xtra Night Show”.

Antena 1. Maria Ilioiu a primit o ofertă de nerefuzat! Frumoasa roșcată a fost invitată să filmeze un clip alături de Jorge, pentru canalul de Youtube al îndrăgitului artist.

Antena 1.Maria Ilioiu a fost nevoită să răspundă și la anumite întrebări. Iar… una din întrebările extrase de pe bilețel a fost: „Cât ai câștigat cel mai mult într-o noapte?”. Aceasta a declarat că „Nu am câştigat niciodată nimic. Am pierdut cel puţin o noapte. Am fost la un singur eveniment noaptea, pentru că eu nu fac evenimente noaptea, ci doar ziua. A fost singurul eveniment la care am fost plătită. Am mers pe 300 de euro”, a mărturisit ispita de la „Insula Iubirii”.

