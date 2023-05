Anna Nicole Smith, copilărie de coșmar. Tatăl ei a vrut să o violeze de mai multe ori. „Este un monstru”

Prietena Annei Nicole Smith, Melissa „Missy” Byrum, scoate la iveală noi detalii din viața dificilă a actriței. Ea a povestit că Anna era speriată de tatăl ei și că a vrut să o violeze de mai multe ori. Chiar dacă era de o frumusețe ieșită din comun, actrița s-a simțit toată viața singură și nefericită.

„Mi-a spus că tatăl ei a încercat să facă sex cu ea”, a dezvăluit Byrum. Totul ar fi început după ce Anna Smith a primit titlul de Modelul Playboy al anului, pentru care Hugh Hefner i-a oferit o mașină decapotabilă.

Ea l-a adus pe tatăl său și la ceremonia de decernare a premiilor, găzduită în luxoasa reședință Playboy a lui Hefner. Aceasta fusese crescută de mama sa, Virgie Hogan, în orașul Mexia, Texas, și nu avusese ocazia să petreacă prea mult timp cu tatăl ei.

În copilărie, ea o învinovățea pe mama sa fiindcă i-a interzis să vorbească cu tatăl ei, dar mai încolo actrița ar fi înțeles că acesta era „un monstru.”„Tatăl meu nu este genul de om cu care vrei să fii singur. Nu te vei simți în siguranță”, a declarat acesta despre Hogan, care a murit în luna septembrie a anului 2009. „Este un monstru”, a mai adăugat Donnie Hogan.

A avut o copilărie înspăimântătoare

Fratele lui Smith a continuat să aprofundeze faptele rele ale tatălui lor, spunând: „Mi-a spus o poveste despre cum a violat-o pe sora soției sale”.

„A urmărit-o până lângă un copac, când soția lui nu era prin preajmă. Era un copil”, a mărturisit Donnie Hogan. „Este foarte înspăimântător. Întotdeauna mi-a fost frică de el”, a mai adăugat fratele actriței. „Tatăl meu? A agresat-o? I-ar sta în fire. Dar este adevărat? Nu se poate”, se întreabă el. „Am fost alături de ea la fiecare pas, dar nu aș spune că e imposibil. Cred că nu am fost acolo tot timpul. Ar putea fi adevărat”, a mai adăugat el.

Netflix a lansat, pe 16 mai, documentarul despre viața faimoasei actrițe. Producția se numește „Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me/ Anna Nicole Smith: Nu mă cunoști.”