Aniversare Epoque Relais & Châteaux. Alexandre Bondoux aduce rafinamentul de două stele MICHELIN la L’Atelier

La 15 ani de la lansarea hotelului Epoque Relais & Châteaux, aniversarea devine casa perfectă pentru o seară-manifest despre fine dining. Alexandre Bondoux, noua generație la cârma celebrului La Côte Saint-Jacques (Franța), vine la București pentru o serie de experiențe gastronomice alături de Flaviu Mureșan, head chef L’Atelier. Restaurantul burgund pe care îl conduce împreună cu familia poartă două stele MICHELIN și Steaua Verde pentru sustenabilitate. Niște repere ce anunță o bucătărie creativă, atentă la produs și la origine.

Așezat la marginea Parcului Cișmigiu, în inima vechiului București, Epoque Relais & Châteaux respiră din plin farmecul Belle Époque: fațade discrete, curte interioară intimă, alei umbrite și acel murmur elegant al orașului care se aude doar cât trebuie. Dincolo de poartă, ritmul devine lent — un mic refugiu urban între palate neoclasice, teatre și săli de concerte, la câteva minute de bulevardele istorice.

Interiorul urmărește aceeași linie de subtilitate: lemn cald, lumină filtrată, art pieces locale și un parfum de grădină după ploaie care pregătește terenul pentru fine dining. Accesul e facil — aproape de arterele principale, dar ferit de trafic —, iar seara, plimbarea prin Cișmigiu completează natural experiența culinară: întâi parfumul teilor, apoi un pahar rece la bar, înainte ca meniul să spună povestea.

Formarea lui în casa Lorain, la Joigny, se vede în felul în care tratează clasicul: respectat, dar „dezlănțuit” în detalii — texturi aerate, jus-uri lucioase, ierburi care nu sunt decor, ci argument. Pe scurt: o tehnică de școală veche, cu gesturi moderne, calibrată pentru publicul care caută memorabil, nu ostentație.

Restaurantul “La Côte Saint-Jacques” este listat cu două stele în Ghidul MICHELIN 2025, iar Bondoux semnează meniul alături de Jean-Michel Lorain.

3 octombrie – Cină „à quatre mains”. Bondoux și Mureșan joacă un duet franco-român cu produs local drept protagonist: legume de toamnă în glazuri subțiri, pește de ape reci cu sosuri acidulate cât să-ți trezească memoria gustului, carne maturată cu garnituri „de terroir” reinterpretate. Un meniu-poveste despre contrast și echilibru.

4 octombrie – Cină aniversară în șapte „momente”. O compoziție de ritm și crescendo, gândită ca un parcurs de la proaspăt și vegetal spre intens, umami și dulce cu salinitate discretă. Wine pairing opțional completează scenariul.

Follow-up de sezon. Pe 9 octombrie, L’Atelier lansează noul meniu semnat de chef Flaviu Mureșan — direcție modern românească, produs responsabil și plating sculptural. Intim, elegant, fără surplusuri — un decor care lasă farfuria să vorbească. Bucătăria L’Atelier mizează pe ingredient românesc de top, selecționat de la mici producători și pe relații directe cu fermieri și pescari. Exact terenul de joacă perfect pentru o „întâlnire” Bondoux × Mureșan.