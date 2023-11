ANI verifică averea șefului ANPC. Horia Constantinescu are multe bunuri de justificat

ANI a dat curs unei sesizări inițiată de un deputat USR, Mihai Badea, și a inițiat procedurile de verificare a provenienței bunurilor șefului ANPC. Horia Constantinescu, nepotul unui fost demnitar comunist, apropiat de Adrian Năstase, se lăuda prin interviuri cu afacerile sale profitabile.

Parlamentarul USR a constatat mai multe diferențe în declarațiiele de avere pe care le-a completat șeful ANPC. Potrivit acestuia, mai multe bunuri, terenuri, mașini scumpe, ba chiar și un iaht s-ar fi evaporat din documentele justificative. Suficient pentru inspectorii ANI ca să declanșeze o investigație.

Pe de altă parte, Horia Constantinescu susține că el însuși ar fi cerut să-i fie verificată averea. În plus respinge acuzațiile care îi sunt aduse și vine cu explicații.

Deputatul USR Mihai Badea a anunțat că urmează o investigație a inspectorilor de integritate asupra bunurilor deținute de șeful ANPC. Parlamentarul spune că declarațiile de avere nu ar reflecta tocmai averea reală a acestuia. Potrivit spuselor sale, în documente apar niște lucruri dubioase care merită să fie observate cu atenție.

Potrivit parlamentarului decizia de a demara o investigație confirmă că și inspectorii de integritate au întrebări legat de averea șefului ANPC.

Parlamentarul USR a solicitat ANI să verifice averea șefului ANPC în contextul unor neconcordanțe din declarațiile de avere a le acestuia. El face referire la mai multe suprafețe de teren și construcții achiziționate în 2019.

În declarații apăreau 1,68 de hectare de teren intravilan și 19 construcții cumpărate din venituri de doar 96.839 lei. Mai mult, în documente nu apar conturi declarate sau credite contractate. De asemenea, se face referire la un iaht pe care deputatul îl estimează la aproximativ 250.000 euro. Vasul a fost cumpărat în perioada ocupării unor funcții publice.

Declarația de avere la 30 de zile după numirea în funcție.

Declarația de avere din 2021.

În declarațiile de avere anterioare apar însă o serie de terenuri intravilane, ba chiar și spații de cazare, la Predeal, Costinești, Tuzla, dar și un iaht.

Ultima declarație de avere, depusă de Horia Constantinescu în 30 mai, nu conține referire la terenuri sau locuințe ori alte bunuri. Sunt înregistrate doar trei ceasuri de lux. Se mai face referire la un contract de vânzare cumpărare bunuri imobile de 470.000 lei.

Dar și la acțiuni deținute la câteva firme. Acestora le-a acordat și unele împrumuturi. Documentul poate fi vizualizat aici.

Celelalte bunuri, pe care le-a deținut în trecut s-au evaporat și nu se face nici o referire la acestea, ca și cum nu ar fi existat. Motiv suficient pentru ca ANI să solicite lămuriri.

Horia Constantinescu susține că investigația ANI vine la cererea sa, iar nu la sesizarea deputatului USR. El a susține că este vorba despre o fumigenă lansată de parlamentar.

Șeful ANPC a afirmat că ar fi cerut Agenției să-l cerceteze pe 23 octombrie. În acest sens ar fi trimis un e-mail către în care a solicitat să se verifice afimaţiile făcute în spaţiul public de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. Aceasta l-a acuzat de spălare de bani, în legătură cu un restaurant care funcționează în Herăstrău.

„Pentru că în data de 23 octombrie, deci cu zece zile înaintea adresei pe care a înţeles să o facă acest parlamentar, am transmis un mail către Autoritatea de verificare a integrităţii funcţionarilor publici, către ANI şi către Oficiul care supraveghează eventuala spălare a banilor, prin care am solicitat ca toate afirmaţiile făcute de Clotilde Armand în spaţiul public, legate de spălarea banilor, orice lipsă de integritate a mea sau a oricărui membru al familiei mele să fie verificate”, a declarat Horia Constantinescu.

Horia Constantinescu susține că yahtul, așa cum este înscris în declarațiile de avere, ar fi doar o barcă. Iar valoarea acestuia nu s-ar ridica la 250.000 de euro. Aceasta ar costa mult mai puțin, mai ales că este veche și a suferit multe reparații, în jur de 30.000 de euro.

La fel spune și despre alte bunuri care apar în declarațiile de avere, respectiv ferma din Tuzla. El spune că este doar o dărăpănătură, care nu a valorat niciodată foarte mult.

„Ferma despre care se vorbeşte este o fermă în the middle of nowhere, într-o zonă aridă. A fost o fermă părăsită, o fermă construită înainte de 1989. Este o fermă pe care eu am vrut să o construiesc şi să o pregătesc pentru ceea ce imaginam eu că o să fie la momentul acela pensia mea.

Nu are nici terenuri agricole. Este o adunătură de grajduri vechi şi de construcţii, într-o avansată stare de degradare. Este în localitatea Tuzla din judeţul Constanţa. Nu reprezintă altceva decât o achiziţie făcută în trei ani la un preţ al pământului agricol de acolo şi nicidecum la nişte sume fabuloase, chiar cele trecute în declaraţia de avere”, a spus șeful ANPC.