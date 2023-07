Anghel Damian, luat în vizor de fanii lui Theo Rose. Cu ce ar fi greșit iubitul artistei

Anghel Damian și Theo Rose s-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului Clanului și la scurt timp au anunțat că formează un cuplu. De curând, cei doi au devenit și părinții unui băiețel, pe care l-au numit Sasha Ioan. Cu toate astea, fanii artistei consideră că regizorul searialului „Clanul” evită să pună poze cu artista și cu copilul lor. Mai mult, ei spun că este ceva suspect în relația lor, în special după ce Anghel Damian a fost văzut intrând în apartamentul fostei iubite, Lia Bugnar.

Suspiciunile au început după ce Alex Leonte a publicat o imagine cu actuala lui iubită. Fanii au declarat că Anghel Damian este mult prea rezervat și că nu înțeleg de ce nu postează fotografii cu Theo Rose, care i-a dăruit și un copil. Ei consideră că artista s-ar fi potrivit mai bine cu nepotul lui Nea Marin.

„A pierdut Theo un băiat foarte fain🙌”/ „Exact, doar că ce nu clădești cu o persoană în 3 ani clădești cu o alta în 2 luni. Nu-i vorba de timp, ci de persoană ❤️ doar că Anghel ăla nici poză nu are cu ea sau cu bebele … ceva suspect”, sunt reacțiile celor din mediul online.

Anghel Damian, despre fosta iubită

Theo Rose s-ar confrunta și cu o altă problemă. Anghel Damian nu ar fi întrerupt legătura cu fosta iubită Lia Bugnar. Acesta lucrează cu ea la serialul „Clanul” și a fost văzut în timp ce îi plimba câinele. El a oferit și o serie de declarații despre relația pe care a avut-o cu scenarista.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea. Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.