Cu doar câteva zile în urmă, în cadrul galei premiilor Board of Review of Motion Picture, Brad Pitt a ținut să-i mulțumească public actorului Bradley Cooper, din mâna căruia a primit un premiu, în semn de mulțumire că l-a ajutat să renunțe la băutură: „M-am lăsat de băut grație lui Bradley Cooper și în fiecare zi de atunci am fost foarte fericit. Te iubesc și îți mulțumesc”. Cu toate acestea, Pitt nu încurcă plăcerea cu businessul și se lansează în afaceri, împreună cu Angelina Jolie, cea care i-a fost nevastă.

Guillaume Jourdan de la agenţia Vitabella, desemnată să comunice în numele domeniului Miraval, situat în Var (sud-est) a dezvăluit presei că actorii, în colaborare cu alți viticultori renumiți, vor scoate pe piață o șampanie roze de referință: „Este un proiect de familie între Angelina Jolie, Brad Pitt şi copiii lor, împreună cu familiile de viticultori Perrin şi Peters, aceştia din urmă cunoscându-se de mult timp.”

Guillaume Jourdan a mai ținut să precizeze că se lucrează „la acest proiect de de trei, patru ani. Dacă societatea a fost bine creată, ne rămân doar detalii despre ambalare sau data de lansare.”

Cei doi actori s-au asociat în 2011 cu Perrin pentru a crea „Miraval Provence”, după numele proprietății lor de 500 de hectare din Correns, sudul Franței, pe care au cumpărat-o cu aproape 40 de milioane de dolari în 2008.

Familia Peters, cu care Angelina Jolie și Brad Pitt s-au asociat, exploatează un domeniu de 19 hectare de chardonnay, în Mesnil-sur-Oger, la sud de Reims. Rodolphe Peters, directorul casei situate în regiunea producătoare de acest tip de vin spumant, în nord-vestul Franţei, a declarat pentru AFP că „aceasta va fi singura casă producătoare unică de șampanie roze”. El a mai adăugat că „volumul va fi foarte rezonabil. În jur de 10.000 de sticle pentru început şi nu credem că vom produce mai mult de 25.000 de sticle la termen. Ambiţia este într-adevăr de a produce o şampanie roze de referinţă.”

Angelina Jolie și Brad Pitt s-au despărțit pe 15 septembrie 2017.

