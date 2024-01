Scenariile lui Cornel Dinicu, demontate de foștii săi angajați. „A dat dânsa în el, a dat și soțul în ea”

„Noi eram și supărați pentru că salariul meu s-a ars în cameră, îmbrăcăminte am rămas fără. Şi am zis că: «de ce?». A spus că: «trebuie să plecați, dacă vedeți presa sus la barieră, să nu dați niciun detaliu». Și în ziua respectivă am plecat. Ne-am dus la Botoșani. El ne-a dus la gară. Ne-am dus la Botoșani, ne-am întors înapoi ca să ne căutăm un loc de muncă aici. Nu cum se spune că noi am vrut să fugim în Germania. Dacă eram noi suspecții, noi eram plecați demult”, a spus unul dintre cei doi soți la Antena 3.

Acesta a mai precizat că dacă va fi solicitat să fie supus unui test poligraf nu va refuza.

Ies la iveală noi detalii din seara incendiului

Cei doi au relatat și momentul tensionat dintre finul patronului de la Ferma Dacilor, fostul bodyguard Lucian Pif, și soția sa. Totul s-a petrecut înainte ca acesta să intre în cabană pentru a-și salva cei doi copii. Este important de menționat că toți cei trei au pierit în incendiul de la Ferma Dacilor.

„Mașina aia care a venit și s-a întors înapoi. Una albastră, de Călăraşi, Tulcea. Nu știu. Suspectă. O mașină suspectă. Am auzit o femeie țipând, afară. Am ieșit afară exact cum eram îmbrăcată.

Și m-am dus și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Ea s-a uitat fix în ochii mei. Nu mi-a spus nimic. Da, era în palme de sânge. Pe față la fel. Și pe obrazul stâng era de fum, înnegrită. Între timp coboară soțul ei. I-a spus doamna, deci soția, i-a spus să salveze cei doi copii care erau în cameră. A dat dânsa în el, a dat și soțul în ea. Deci acolo am văzut cum au dat reciproc. Cred că în momentul, în dimineața aceea, când s-a dat foc, cred că s-au și luat camerele imediat. Nu știu, se poate să fie avut, domnul Dinicu, dușmani”, au mai spus cei doi, la Antena 3.

Patronul de la Ferma Dacilor a rămas fără un avocat

Bogdan Aanei a preluat cazul Ferma Dacilor imediat după tragedie. La momentul respectiv, el a declarat că a fost inițiată o expertiză pentru a determina dacă pensiunea a fost incendiată. Aanei a reprezentat clientul său doar pentru câteva săptămâni. În data de 22 ianuarie, avocatul lui Cornel Dinicu a anunțat că se retrage din acest caz.

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. ”, a precizat acesta.