Angajații Federației Române de Judo au primit amenințări și au depus plângere la poliție

Mai mulți angajați ai Federației Române de Judo au primit amenințări în ultima perioadă și au depus plângere la poliție.





Amenințările au venit după ce cotidianul „Gazeta Sporturilor” a publicat mai multe cazuri de abuzuri în care câteva practicante de judo ar fi suferit abuzuri fizice din partea antrenorilor. „Dacă se dovedesc a fi reale acuzaţiile copilelor, o să ştergem cu voi pe jos şi o să vă smulgem unghiile din carne, criminalilor! Noaptea, în loc închis, să nu vă audă nimeni. Vă rupem dinţii, cu tot cu centurile voastre de bătăuşi jegoşi. Vedem noi", sună unul dintre mesaje, conform realitatea.net.

„Am fost sunaţi pe telefonul fix al Federaţiei Române de Judo, ni se cerea să se vorbească cu domnul profesor Florin Bercean, într-un mod destul de agresiv, jignitor. L-am rugat pe cel care a sunat să se prezinte, să vorbească frumos, dar sub niciun chip nu a vrut, motiv pentru care am fost nevoit să îi închid telefonul. Iar în timpul competiţiei de la Bucureşti, în timpul Campionatului European, am primit un mesaj pe mailul oficial al Federaţiei, mail la care au acces şi colegii mei, unde eram ameninţaţi că ne vor aştepta noaptea, să ne smulgă unghiile, să ne scoată dinţii, în loc închis unde nimeni să nu ne audă. Motiv pentru care am luat decizia de a depune o plângere penală, decizie pe care am pus-o astăzi în practică. Motivul pentru care am primit aceste ameninţări cred că e legat de o campanie dusă de un trust de presă în care sunt prezentate anumite aspecte din judo-ul românesc”, a spus Eduard Zgorcea, inspector de specialite departamentul internaţional la Federaţia Română de Judo, la Realitatea TV.

