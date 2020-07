În total, potrivit actului de trimitere în judecată, la ferma directorului au lucrat muncitori din trei județe, Maramureș, Sălaj și Bistrița.

”Așa cum rezultă din coroborarea declarațiilor date de martorii Sitar Daniel Nicu, Florian Dorin Radu, Pașca Gheorghe Ioan, Ștefănoiu Bogdan Grigore, Pop Mircea, Molnar Emeric sau Mateaș Loghin, în vara – toamna anului 2014, Sitar Daniel Nicu, Pașca Gheorghe Ioan și Florian Dorin Radu (angajați în cadrul SDN Baia Mare – Districtul Târgu Lăpuș) au fost de mai multe ori să lucreze la ferma din Vultureni, după cum urmează:în prima fază au mers Sitar Daniel Nicu și Florian Dorin Radum pentru o perioadă de 4 sau 5 zile (”de luni până joi sau vineri – declarație martor Sitar …); ulterior, pentru două perioade de câte 3 zile au mers să lucreze la fermă martorii Sitar, Florian și Pașca iar în final, pentru o perioadă de 2 zile, au mers să lucreze la fermă doar martorii Sitar și Florian”.

Ce făceau muncitorii de la Drumurile Naționale la ferma inculpatului Cecan Eugen, trimis în judecată pentru delapidare în dauna instituției pe care o conduce, ne spun tot procurorii de la Cluj: ”În primele trei situații martorii au curățat pășunile, ocazie cu care unul dintre ei (Sitar) a folosit o motocositoare marca Hitaki, din dotarea districtului Târgu Lăpuș”.

Muncitori CNAIR au recunoscut că au muncit pentru directorul Cecan

Anchetatorii clujeni mai arată în rechizitoriu că este indubitabil faptul că directorul DRDP Cluj, Eugen Cecan a dispus ca aceștia să fie aduși la lucru la ferma familiei Cecan.

”În ceea ce privește probele din care rezultă că inculpatul Cecan Eugen a fost cel care a dispus folosirea muncitorilor din cadrul districtului Târgu Lăpuș la lucrările efectuate pe raza localității Vultureni, din coroborarea tuturor declarațiilor date de angajații din cadrul DRDP Cluj a rezultat faptul că era cu neputință ca acest muncitori să lucreze în interesul membrilor familiei Cecan fără ca directorul DRDP Cluj să dispună acest lucru”.

Pentru a ne face o viziune asupra modului de lucru a directorului DRDP Cluj, legat de această chestiune, trebuie să privim și declarațiile muncitorilor.

Astfel, angajatul CNAIR, Radu Dorin Florian spune că în anul 2014 a fost întrebat de către șeful său, numitul Mateiaș Loghin dacă vrea să meargă la coasă, undeva pe raza județului Cluj.

”În acele momente am crezut că este vorba despre o deplasare în interes de serviciu fapt pentru care am fost de acord să merg la cosit, același lucru fiind făcut și de colegul Sitar. Mateiaș ne-a spus să avem, cu noi echipamente pentru cosit sens în care colegul Sitar a luat o drujbă de-a lui, de acasă, iar eu o motocositoare pe care o aveam la district, cred că era în gestiunea lui Sitar … Astfel eu cu Sitar am fost aduși în localitatea Vultureni cu o mașină din dotarea districtului nostru, care cred că era marca Citroen, și era condusă probabil de un coleg pe nume Imi. Când am ajuns la fermă am fost așteptați de cineva de acolo (pe care știu că îl cheamă Coca) care ne-a dat benzină și ne-a trimis pe un deal pentru a cosi”, spune martorul.

Un alt martor, Sitar Daniel Nicu, tot angajat la CNAIR, vine cu amănunte mult mai interesante.

”A venit la districtul Târgul Lăpuș, șeful SDN Baia Mare, Mateiaș Loghin care ne-a întrebat dacă sunt persoane care vor să meargă la Cluj, pentru a lucra la o fermă aparținând directorului Cecan … Fiind întrebat dacă în perioada de timp cât am lucrat la fermă, noi ne-am luat concediu sau am fost pontați ca fiind prezenți la serviciu, menționez că nu cunosc ce s-a întâmplat exact însă concediu nu ne-am luat și mai știu că am primit un număr de trei zile libere ca urmare a faptului că am lucrat la fermă. Zilele libere se acordă pentru ore suplimentare sau pentru zilele de sâmbătă și duminică în care lucrăm”, a spus martorul care a mai adăugat că directorul DRDP Cluj venea ”aproape în fiecare seară, întrucât cred că avea niște porci pe acolo. În schimb, nouă ne spunea ce trebuie să lucrăm Paul, care este fiul lui Cecan.

.

Procurorii clujeni mai spun că șeful adjunct de la SDN Baia Mare, Mateaș Loghin a fost total nesincer pe parcursul urmăririi penale, în timp ce șeful său direct, Mircea Pop nu a știut despre faptul că muncitorii de la districtul CNAIR de la Târgu Lăpuș erau trimiși la muncă, la ferma directorului Cecan. Mai trebuie spus faptul că Districtul CNAIR Târgu Lăpuș, era condus de Bogdan Ștefănoiu, finul lui Eugen Cecan.

Șoferul lui Cecan, Ioan Avram a declarat la anchetă că era trimis de directorul DRDP Cluj să ducă și să aducă muncitorii care lucra la fermă. ”Menționez faptul că în majoritatea situațiilor eu aveam treabă în interes de serviciu pe la alte districte iar cu acea ocazie directorul Cecan îmi spunea ca la întoarcere să intru pe la fermă și să iau și muncitorii respectivi”.

Pontați la serviciu, prezenți la fermă!

În timp ce muncitorii au lucrat la ferma directorului Cecan, ei au fost pontați ca prezenți la serviciu și plătiți ca atare, totul cu largul concurs al șefilor de la SDN Baia Mare.

”Or, din icio probă administrată pe parcursul urmăririi penale nu a rezultat că au fost emise astfel de delegații, cei trei muncitori fiind pontați la serviciu … Or, pentru perioada iunie – decembrie 2014, pe nicio foaie de prezență nu se regăsește mențiunea că Pașca, Sitar și Florian ar fi lucrat pe raza vreunui district din cadrul SDN Cluj, în ciuda faptului că este inechivocă prestarea unor munci pe raza județului Cluj”.

Mai mult, procurorul de caz a vrut să afle dacă în perioada august-decembrie 2014 ”a fost înregistrată vreo comandă, cerere sau orice alt înscris din care să rezulte că numiții Cecan Eugen, Cecan Paul Bogdan sau Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Așchileu – Vultureni solicită închirierea unor utilaje sau angajați din cadrul secției în vederea efectuării unor lucrări în interes propriu”.

Prin adresa 64718 /2018, DRDP Cluj a comunicat că nu s-a înregistrat nicio comandă/cerere/alt încris și nu s-a emis nicio factură.

Interceptare – ”Mă doar nu îș cosaș”

Discuțiile dintre angajații DRDP Cluj, folosiți la muncă, la fermă, arată nivelul de exploatare al acestora dar sunt și foarte savuroase. O astfel de discuție a fost interceptată la ora 18.58, pe data de 21.11.2014.

În ziua respectivă, șoferul Ioan Bucur a fost toată ziua la ferma familiei Cecan dar a fost și plecat după zăr, de dat la porcii de la fermă. La un moment dat, Bucur discută cu alt angajat despre modul în care este exploatat.

Vălean Dan (identificat angajat al DRDP Cluj): … nu mai stau io după Geluțu (așa i se spune directorului Eugen Cecan), și Gelosu și Melosu și…

Bucur Ioan: (identificat șofer al directorului Cecan): Foarte bine.

Vălean Dan: Bag p… în ele, măcar cu atâta să mă aleg de la DRDP – ul ăsta, că în rest nimic.

Bucur Ioan: Mă ce zici ia acum vin de acolo, de la kilometru.

Vălean Dan: Să mori tu? Ai de p… mea.

Bucur Ioan: Bine mă da de luni, mă.

Vălean Dan: Mă d-apoi nu cuplezi pe careva dintre ăia, Cosmin, părosu, pieptosu.

Bucur Ioan: Mă mi-a ieșit bolfa, așa mă ustură, iară s-o mai rupt aici din maț.

Vălean Dan: O, vai de p…ta, dar spune-i mă, du-te mă în p… și tu și spune-i.

Bucur Ioan: Bine mă da nu știe mă, nu știe mă, mă omule.

Vălean Dan: Nu ține la omenie, degeaba.

Bucur Ioan: Și încă mă și ia la p… că ce nu înțelegi că …

Vălean Dan: Așa m-o luat și pe mine, dă-l în p… mea.

Bucur Ioan: Du-te mă, da …

Vălean Dan: Amu încep să mă satur deja …

Bucur Ioan: Da mă, da, bă da de azi dimineața de la 5, Dane, crede-mă …

Vălean Dan: O vai de …, da cred Ioane nu mai îmi spune.

Bucur Ioan: Mă da m-am întâlnit mă, să zică na mă 50 de lei să vă luați de mâncare, să aveți că în p… mea mă.

Vălean Dan: Du-te mă, mă trebuie rezolvat ăsta cumva și făcut să-și ieie permisul, să se ducă în p… la mine și Anghel.

Bucur Ioan: Așa ceva bă omule, așa ceva de groază, aseară la fel, la opt, acum uită-te acuma mă duc spre casă că nu o fost acolo știi, am dus remorca încărcată cu …

Vălean Dan: Io nu știu, auzi eu nu am nicio treabă, dar nu-și găsește un om acolo la fermă, să meargă să-și rezolve treburile.

Bucur Ioan: Da mă omule, nu știu. Păi da, no, amu mâine o iau pe Nuța și pe încă unu și mă duc acolo să strâng frunzele, degeaba, el nu știe, da mie acum mi cât pumnu aici ieșită bolfa și mă ustură, de azi de dimineață … Da mă șefule lasă-mă că acuma nu îs chiar troacă de porci, că io am o vârstă în p… mea și io merit să-mi dai niște sarcini de astea … hai că nu-i s-o nimerit la unu tura și mă duc io și fac, da acum nu obișnuință de luni, io una într-una la 8 mă duc acasă, nu mi-am putut să-mi plîtesc banca, că nu am avut când, crede-mă no.

…

Vălean Dan: Da du-te mă …

Bucur Ioan: Sau să zică ține 50 de lei să ai să îți să-ți iei de mâncare, să-ți iei un suc, no ce p… mă, doar nu îs cosaș în p… mea, de azi dimineața de la 6 de cînd m-am sculat, păi da, dă-o în p… de treabă.

DRDP Cluj administrează drumurile naționale din 7 județe: Alba, Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Salaj. Adică trebuie să le întrețină și să le repare astfel încât pe ele să se poată circula în condiții de siguranță. Iar iarna trebuie să le și deszăpezească. Pentru astfel de activități are la dispoziție oameni și utilaje…dar și bani…mulți, mai ales în ani electorali.

Directorul DRDP Cluj a fost trimis în judecată pentru delapidarea instituției pe care o conduce. Evenimentul Zilei a mai scris și va continua seria dezvăluirilor până când directorii CNAIR și șefii din cadrul Ministerului Transporturilor vor lua decizii în acest sens.