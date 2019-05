Angajați din Etiopia în hotelurile președintelui FPTR, Mohammad Murad

Președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, cel mai mare investitor în turism de pe litoralul românesc, cere autorităților române să ia măsuri pentru eliminarea formalităților greoaie și a birocrației pentru a aduce forță de muncă din străinătate. El susține că România pierde anual 5 miliarde de euro din cauza lipsei forței de muncă.





Mohammad Murad admite că multe din probleme din turism s-au rezolvat, in special pe zona de fiscalitate. “Suntem fruntași în Europa, unde plătim cele mai mici taxe, cumulate, dar sunt multe și ne cam încurcăm un pic. De aceea am cerut acel Oficiu Unic de Plată” a declarat președintele FPTR, într-o conferință de presă, organizată împreună cu ministrul Turismului, Bogdan Trif, la Constanța. Murad a arătat însă că România pierde 5 miliarde de euro din cauza a două decizii care, după părerea lui, trebuie luate urgent. “Prima, privind forța de muncă. Multe hoteluri nu deschid pentru că nu au forță de muncă. Eu am fost, personal, plecat după forță de muncă în străinătate și vă spun că am ajuns într-o țară unde sunt peste 20 de milioane de șomeri, în Etiopia. Costul este mic, 3-400 de dolari pe lună. Dacă ne gândim și uman, este foarte ok să vină pentru că putem să găsim soluții, au și ei familie, copii. Doi, să creștem producția”, a spus Mohammad Murad.

De aceea, el a cerut ajutorul ministrului Bogdan Trif dar și al Guvernului. “Cerem să ne ajute să eliminăm cât se poate de mult birocrația privind întocmirea actelor necesare pentru aducerea forței la muncă. Este foarte normal să nu mai dăm mesaje să vină românii înapoi. Orice persoană care poate să asigure un confort mai bun și un venit mai mare, că e român, că e turc, că e arab, că e francez să se ducă după venit mai mare. Asta înseamnă piața deschisă. Deci dacă putem aduce oameni de afară de ce nu să plece românii cu 2.000 de euro salariu acolo sau 2.500 până să ajungă la noi salariile la fel de mari?”

Mohammad Murad a explicat că, într-o discuție cu ministrul Turismului, Bogdan Trif, i-a spus că investitorii în turism au nevoie de ajutorul guvernului pentru a da salarii mai mari. “La noi, taxele pe salarii sunt duble față de Bulgaria. Noi plătim 77% , cumulat, față de bulgari, care plătesc undeva la 47%. Prin dialog concret am rezolvat multe din probleme și chiar putem spune că patronatele sunt mulțumite de guvernare PSD. Chiar dacă nu suntem și nu avem o culoare politică, vă spun sincer că ce a făcut guvernarea PSD, nu au făcut foarte multe alte partide în ultimii 15 ani”, a încheiat președintele FPTR, Mohammad Murad.

