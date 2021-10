EXCLUSIV. Angajări politice în prag de disponibilizări la Poșta Română, care le ascunde după DGPR

Evenimentul zilei a transmis Companiei Naționale Poșta Română (CNPR) SA, în baza Legii 554 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, mai multe întrebări, dintre care una era dacă două persoane, cu nume și prenume, au fost angajate în urma unui concurs, la care ni s-a răspuns: „Întrebarea formulată vizează nominal persoane identificate expres iar, ținând cont de limitele legislative sub aspect GDPR, legal nu putem furniza astfelde date. Subliniem însă că angajările în cadrul Poștei Române se realizează exclusiv și în deplină conformitate cu dispozițiile Contractului Colectiv de Muncă 2020-2022, atât sub aspectul modului de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante, cât și sub aspectul condițiilor de promovare”.