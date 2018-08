Solicitarea Ecaterinei Andronescu transformă PSD în peluză ultras

Gestul fostului ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, de a-i solicita public demisia șefului PSD, Liviu Dragnea, laolaltă cu cea a premierului Viorica Dăncilă, s-a transformat rapid, în pură „tradiție” social-democrată, într-o gâlceavă pestriță cu acuzații și jigniri virulente.





Imediat după apelul Ecaterinei Andronescu, la beregata acesteia s-a repezit un alt fost ministru PSD-ist al Educației – l-am numit pe deputatul Liviu Pop, celebru pentru numeroasele agramatisme comise –, care a urecheat-o pe senatoare pentru că a găsit de cuviință să vorbească în public despre astfel de probleme. „Soroșistă”, așa a catalogat-o Pop pe Andronescu. Fostului ministru i-a urmat șeful PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, care i-a transmis colegei sale că, cităm, „vorbește așa, aiurea, hodoronc-tronc, fără să aibă nici cea mai mică treabă cu realitatea!”. Potrivit surselor EVZ, Ecaterina Andronescu urmează să fie exclusă din PSD cu prilejul următorului CEx.

Atacul lui Pop

„Eu am vrut să trag un semnal pentru colegii din partid. Am considerat că e bine să vorbesc despre aceste lucruri. Astăzi aţi afirmat un lucru care este extrem de grav, că sunt sorosiştă. Cred că nu trebuia să exprimaţi ce aţi exprimat la adresa mea. Mi-a provocat amărăciune. Eu chiar mă simt jignită de dumneavoastră cu apelativul „sorosiştă”. Puteţi să spuneţi pe ce vă bazaţi când spuneţi lucrul acesta, când eu mi-am luat toate zoaiele pământului? Dumneavoastră credeţi că mi-aş dori să fac rău partidului? Dar dumneavoastră vedeţi doar ce vă place. Nu am atacat în nicio propoziţie partidul, dimpotrivă mi-am exprimat îngrijorarea pentru scăderea în sondaje a partidului”, a declarat Ecaterina Andronescu, la România Tv.

În replică, Liviu Pop a ținut-o una și bună că senatoarea n-ar fi trebuit să își spele rufele în public. „Ce motive reale sunt pentru ca acest guvern performant să fie înlocuit? Pentru că aşa vor soroşiştii şi exponenţii sistemului ocult de putere, incapabili să obţină legitimitatea şi încrederea românilor prin vot democratic?”, a întrebat Liviu Pop, scandalizând-o pe Andronescu.

Tirul lui Buzatu

Un atac sub centură la adresa Ecaterinei Andronescu a lansat și șeful social-democraților vasluieni, Dumitru Buzatu, care i-a transmis senatoarei că „vorbește aiurea” și că e paralelă cu realitatea. „Eu o cunosc foarte bine pe doamna Ecaterina Andronescu și, vă mărturisesc, am rămas foarte surprins de faptul că i-a cerut demisia președintelui PSD, Liviu Dragnea, și a premierului Viorica Dăncilă. Este vorba de maniera individuală a unora de a comenta, de a face solicitări așa, aiurea, hodoronc-tronc, fără să aibă nici o treabă cu situația reală. Eu am calmat în mai multe rânduri situații de acest gen, fiindcă știu cât de rău pot face. Ce regret cel mai mult este că avem de-a face cu oameni care au însemnat ceva pentru PSD și care, poate fără să-și dea seama de asta, cauzează mari probleme de imagine acestui partid”, a declarat Dumitru Buzatu, citat de PSnews.ro.

Pagina 1 din 1